Núñez pide a PSOE C-LM que materialice en Cortes su rechazo al modelo de financiación que Page defiende ante los medios

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en una reunión del Grupo Parlamentario Popular. - PP C-LM

TOLEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al PSOE en la región que se sume a la propuesta parlamentaria que los 'populares' llevarán a las Cortes en el pleno de este jueves en materia de financiación rechazando el nuevo modelo que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Emiliano García-Page tiene la oportunidad de que esto que está diciendo en los medios, votarlo en contra el próximo jueves y recibir el mandato del Parlamento Regional", ha afirmado Núñez en declaraciones a los medios en las Cortes tras la reunión de su grupo parlamentario.

En todo caso, ha mostrado su disposición a llegar "a cualquier tipo de consenso en el que se sientan cómodo todos los partidos" en torno al rechazo de este modelo de financiación.

El PP quiere que "la comunidad autónoma, de manera unida, esté en contra de un modelo de financiación que perjudica el presente y el futuro de Castilla-La Mancha", y por ello quiere que esa unidad "empiece mandatada por el Parlamento regional".

"Espero que así sea, espero que el Partido Socialista esta vez reflexione, que esta vez sí vote en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y que no volvamos a vivir un episodio como tantos otros hemos vivido, escuchando al presidente de Castilla-La Mancha estar en contra de la amnistía, pero luego votarla a favor en las distintas cámaras", ha citado Núñez.

Tal y como ha defendido, "lo que está en juego es el futuro del desarrollo económico de Castilla-La Mancha" porque "si el dinero de los castellanomanchegos acaba en manos del separatismo catalán" se romperá "el principio de solidaridad territorial, perjudicando gravemente el presente y el futuro" de la región.

A preguntas de los medios sobre si en esta propuesta parlamentaria del PP se incluirá una alusión a los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, Núñez no lo ha confirmado explícitamente, pero sí ha dejado claro que este rechazo tiene que ser "de una manera unánime" tanto en el Parlamento regional con en la Cámara nacional.

ENCUESTAS

Preguntado por la encuesta de este lunes publicada por El Español, la idea del PP, según Núñez es "seguir tratando de recabar la confianza mayoritaria de los castellanomanchegos y de los españoles".

"La realidad que vivimos, encuesta tras encuesta, es un hundimiento del PSOE, es un crecimiento de Vox y es un crecimiento moderado del Partido Popular y es en lo que hoy estamos moviéndonos en Castilla-La Mancha y en España", ha afirmado.

A tenor de esta realidad, se "propiciaría la victoria de Alberto Núñez Feijóo" o el "cambio político en Castilla-La Mancha", ha afirmado el presidente del PP, que ha deseado que "ojalá Pedro Sánchez convocara mañana elecciones", porque de ser así, "los españoles podrían pronunciarse con su voto".