Núñez pondrá en marcha un calendario de pagos "riguroso y pactado" con los agricultores

Publicado 23/02/2019 13:33:16 CET

TOLEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Nuñez, ha garantizado este sábado que cuando sea presidente de la Junta pondrá en marcha un calendario de pagos "riguroso" para las ayudas al campo pactado con el sector, "porque un agricultor no puede vivir con la incertidumbre de no saber cuando va a cobrar ni cobrar tarde".

Así lo ha dicho en Miguel Esteban (Toledo), donde ha participado en el VI Concurso de Poda en Vaso, "una fiesta con la que seguir reivindicando la importancia y el peso de nuestro campo", ha informado el PP en nota de prensa.

De este modo ha expresado su compromiso con el mundo rural y su apuesta firme para mejorar el día a día del campo, recordando que el PP "siempre ha sido el gran partido del campo, porque cuando al campo le va bien, a Castilla-La Mancha le va bien".

Por ello, ha avanzado, cuando lleguemos al Gobierno de la Junta vamos a trabajar de la mano del sector agrícola y ganadero para que sean ellos "quienes marquen el calendario de pago de las ayudas al campo" y evitar así que los retrasos y los impagos, que se están dando actualmente con el Gobierno de Page y Podemos, "no sean un riesgo para el desarrollo de su actividad".

Del mismo modo, se ha comprometido a pelear en Bruselas para que no haya una disminución de lo que van a percibir por sus PAC los agricultores de Castilla-La Mancha, frente al "conformismo actual" del presidente regional, Emiliano García-Page con lo propuesto por el Ministerio de Economía del Gobierno de Pedro Sánchez, "que es un 30% menos de lo que reciben actualmente".

"No vamos a permitir ese conformismo y voy a trabajar en Bruselas junto a Pablo Casado para que no haya ni un solo porcentaje de disminución, para que nuestra PAC se quede como está", ha dicho Núñez.

Del mismo modo, ha explicado su intención de garantizar que todas las ayudas de fondos europeos para el campo, "lleguen al agricultor, no como sucede hoy en día, que el 50% de las que han llegado a Castilla-La Mancha para la reestructuración del viñedo han sido devueltas porque Page no ha sido capaz de ejecutarlas. No vamos a permitir que un solo euro que llegue Europa se quede por el camino por una incapacidad de gestión".