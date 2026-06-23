Núñez (PP) anuncia un Plan Integral para las Bandas de Música de C-LM dotado con 5 millones de euros anuales

Visita del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a la Unión Músico-Cultural Santísimo Cristo de la Sangre de Torrijos. - PP C-LM

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado su intención de poner en marcha de un Plan Integral para las Bandas de Música de Castilla-La Mancha dotado con 5 millones de euros anuales para fortalecer, proteger y garantizar el futuro de uno de los movimientos culturales más importantes de la región si alcanza la presidencia de la región.

Núñez ha realizado este anuncio tras visitar el ensayo de la Unión Músico-Cultural Santísimo Cristo de la Sangre de Torrijos junto al alcalde de la localidad, Andrés Martín, donde ha podido compartir impresiones con músicos, directivos y responsables de una agrupación que constituye un ejemplo del enorme valor cultural, educativo y social que representan las bandas de música en Castilla-La Mancha, tal y como ha informado el PP por nota de prensa .

El presidente regional del PP ha destacado que asistir a un ensayo de una banda de música permite comprobar el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cientos de personas que mantienen viva una tradición profundamente arraigada en nuestros pueblos y ciudades.

"Las bandas de música son una de las mayores expresiones culturales de Castilla-La Mancha. Forman a nuestros jóvenes, mantienen vivas nuestras tradiciones, fomentan la convivencia entre generaciones y son una parte imprescindible de la identidad de nuestros municipios", ha afirmado.

MÁS DE 150 BANDAS Y MILES DE MÚSICOS EN TODA LA REGIÓN

Núñez ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con más de 150 bandas de música repartidas por toda la comunidad autónoma, integradas por miles de músicos y alumnos que desarrollan una actividad cultural constante a lo largo de todo el año.

Por ello, ha defendido que las administraciones públicas deben respaldar de manera decidida a quienes realizan esta labor cultural y educativa, especialmente en el medio rural, donde las bandas de música constituyen en muchos casos el principal motor cultural de los municipios.

"Las bandas de música son una escuela de valores, de esfuerzo, de trabajo en equipo y de amor por la cultura. Invertir en ellas es invertir en nuestros jóvenes, en nuestros pueblos y en nuestro patrimonio cultural", ha señalado.

UN PLAN INTEGRAL DE 5 MILLONES DE EUROS

El Plan Integral para las Bandas de Música de Castilla-La Mancha planteado por el líder del PP regional contaría con una dotación anual de 5 millones de euros y será desarrollado en colaboración con la Federación Regional Castellano-Manchega de Sociedades de Música y con las propias agrupaciones musicales.

Entre las medidas contempladas destacan líneas de financiación para la adquisición y renovación de instrumentos musicales, ayudas para uniformes y equipamiento necesario para ensayos y actuaciones, así como programas específicos de apoyo a las escuelas municipales de música, auténticas canteras de las bandas de la región.

Además, el plan impulsaría cursos de especialización instrumental para jóvenes músicos, programas de formación y perfeccionamiento para directores de banda y acciones destinadas a favorecer el intercambio de experiencias entre agrupaciones de distintas provincias.

Igualmente, recuperaría los encuentros regionales de bandas de música con carácter itinerante y se pondrán en marcha líneas específicas de apoyo para certámenes, festivales y encuentros musicales que permitan incrementar la actividad cultural y la movilidad de las agrupaciones dentro y fuera de Castilla-La Mancha.

PROMOCIÓN DEL TALENTO MUSICAL Y DE LOS AUTORES CASTELLANOMANCHEGOS

La iniciativa también contempla la creación de un banco regional de composiciones musicales de autores castellanomanchegos para favorecer la difusión y promoción del patrimonio musical de la región, así como nuevas herramientas de apoyo a la creación artística y al talento joven.

Núñez ha incidido en que Castilla-La Mancha posee una enorme riqueza musical que merece ser impulsada y proyectada, generando nuevas oportunidades para los jóvenes músicos y fortaleciendo el papel de las bandas como referentes culturales en todos los rincones de la comunidad autónoma.

"Queremos que ningún joven deje de formar parte de una banda por falta de recursos, que ninguna agrupación tenga que renunciar a proyectos por dificultades económicas y que nuestras bandas de música dispongan del apoyo institucional que merecen por todo lo que aportan a nuestra sociedad", ha indicado.

Finalmente, Núñez ha asegurado que este plan convertirá a Castilla-La Mancha en una referencia nacional en apoyo a las bandas de música y ha reiterado su compromiso con la cultura popular como elemento fundamental para construir una región con más oportunidades, más cohesión social y más futuro.

"Las bandas de música son orgullo de Castilla-La Mancha. Son una de nuestras mejores cartas de presentación y merecen que las cuidemos, las apoyemos y las ayudemos a seguir creciendo", ha concluido.