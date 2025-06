Núñez cree que la Conferencia de Presidentes fue "fallida" porque concluyó "sin ningún acuerdo"

CUENCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha considerado que la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona fue "fallida" porque acabó "sin ningún acuerdo que pueda beneficiar el día a día de los ciudadanos".

A preguntas de los medios este sábado en Cuenca, Núñez se ha preguntado "qué podemos esperar de un Gobierno que plantea una Conferencia de Presidentes única y exclusivamente para hacerse la foto".

"No había nada detrás, había la necesidad de hacer una fotografía en Barcelona para mayor gloria de Pedro Sánchez y, de paso, de Salvador Illa, pero sin contenido".

En este sentido, ha insistido en que "hasta dos días antes no había orden del día, no había asuntos que tratar", aseverando que "España no está para fotografías y no está para cortinas de humo".

"Ayer en lo único que hubo acuerdo es en exigir elecciones a Pedro Sánchez. La diferencia es que los presidentes del PP se lo dijeron a la cara, se lo hicieron saber a la cara a Sánchez, y Emiliano García-Page fue un cobarde y a la cara no se atrevió a decirle nada a Sánchez y después en los medios de comunicación se envalentonó para decirlo delante de un micrófono", ha concluido.