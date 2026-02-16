Núñez (PP) pide que los problemas internos del PSOE "no enturbien" el día a día de Castilla-La Mancha o del país

Archivo - El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP - Archivo

CIUDAD REAL 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha pedido este lunes que los problemas internos del PSOE "no enturbien" el día a día de Castilla-La Mancha o del país.

Así ha reaccionado el líder 'popular' a las declaraciones de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, criticando a "compañeros como García-Page" por "comprar el marco del PP".

"No me gusta meterme en los líos internos de otros partidos. No creo que deba hacerlo. Creo que hay que ser respetuosos", ha respondido Núñez al ser preguntado al respecto durante su visita a Alcázar de San Juan.

El presidente del PP castellanomanchego cree, no obstante, que "el tiempo que dedican los dirigentes del Partido Socialista a criticarse entre ellos, es tiempo que pierden de trabajar para España o para Castilla-La Mancha".

"A mí lo que me gustaría es que los problemas internos del Partido Socialista no enturbiasen el día a día de la región o del país, pero por desgracia no es así", ha incidido el líder del PP.

Por último, ha insistido en que él no se alegra de que haya problemas internos en ningún partido y mucho menos de que esté todo el día la prensa publicando las "peleas" del PSOE, que "en nada beneficia ni a España ni a Castilla-La Mancha".