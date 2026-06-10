Núñez promete cumplir "en su integridad" el Pacto Regional del Agua si es presidente y afea la política hídrica de Page

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido a cumplir "en su integridad" el Pacto Regional del Agua si logra ser presidente de la región, al tiempo que ha aprovechado para afear la política hídrica del Gobierno de Emiliano García-Page.

En declaraciones a los medios antes de asistir en el desayuno informativo 'Soberanía alimentaria: el desafío inapelable de la agricultura y ganadería del siglo XXI' organizado por La Tribuna, el líder del PP ha asegurado que el agua es --"muy probablemente"-- uno de los asuntos con los que más "se ha elevado el tono" en la región en los últimos años, pero sin embargo, "11 años después del actual gobierno", agricultores y ganaderos "tienen menos agua".

"Vemos como hoy, 11 años después, agricultores y ganaderos ven con pesar como el agua acaba en manos de Portugal y el agua de nuestros ríos, que no se puede utilizar en nuestra comunidad autónoma, acaba en manos de Portugal", ha advertido Paco Núñez.

Dicho esto, el líder de los 'populares' castellanomanchegos ha sentenciado que su partido va a cumplir el Pacto Regional por el Agua "en su integridad" si alcanza la Presidencia de Castilla-La Mancha, porque es un acuerdo que 50 colectivos --entre entidades hídricas y partidos políticos-- "nos dimos y que es fundamental cumplir".

Por eso, ha dicho que si consigue ser presidente pondrá en marcha una auditoría hídrica en Castilla-La Mancha para saber cuánta agua tiene la región, al tiempo que pondrá en marcha la elaboración del mapa de necesidades para saber cuánta agua hace falta en el presente y en el futuro en Castilla Mancha tanto para consumo humano pero --especialmente-- para consumo agrícola, ganadero o desarrollos industriales.

Además, Núñez se ha comprometido a poner en marcha una planificación de infraestructuras hídricas para poder mejorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos también con respecto al uso de las aguas.

De otro lado, va a exigir la ampliación de la directiva Marco del Agua para que "no haya un cierre de los pozos" en La mancha y va a poner en marcha los procesos de regularización de las aguas prioritarias.

Asimismo, garantizará la prioridad de la cuenca cedente y exigirá que "no salga una sola gota de agua" de Castilla-La Mancha hasta que las necesidades hídricas de la región no estén cubiertas. También trabajará para poder recuperar los fondos europeos que "no se han invertido en materia hídrica".

"Vamos a olvidarnos del uso del agua como un elemento electoral partidista y de confrontación", ha prometido Núéz, quien trabajará para que el agua se utilice como una herramienta para crecer, para obtener más rentabilidad en explotaciones agrícolas y ganaderas y para lograr que Castilla-La Mancha esté en el lugar que se merece.

Finalmente, ha advertido de que la política de agua del actual gobierno de Page "ha fracasado" y está "absolutamente convencido" que dentro de un año, si el PP llega al gobierno, los 'populares' van a revertir esta situación porque tienen claro su posición.