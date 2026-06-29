Núñez promete un programa de mejora de centros educativos si es presidente: "Sacaremos a los niños de los barracones"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha prometido este lunes que pondrá en marcha durante el verano de 2027 un programa de mejora de centros educativos si consigue ser presidente de Castilla-La Mancha.

"No vamos a esperar al siguiente presupuesto, ya se lo adelanto", ha sentenciado Núñez, en declaraciones a los medios, tras la reunión del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes.

El líder del PP se ha comprometido a solucionar todos los problemas de falta de inversión en los centros educativos si alcanza la Presidencia de la Junta de Comunidades, al tiempo que ha garantizado que sacará "a los niños de los barracones".

"Vamos a acomodar los aularios a las necesidades que tiene educativamente cada centro y vamos a desarrollar todo un programa de inversión en centros educativos para que los niños estén en centros adaptados al siglo XXI como se merecen y no en la actual situación que algunos viven", ha proseguido Núñez.

Dicho esto, ha lamentado que el curso escolar acabe "sin mejoras" y ha recordado que los sindicatos ya han anunciado que en septiembre se van a movilizar y van a salir a la calle a protestar por "la mala gestión" de la educación por parte de Emiliano García-Page.

Según ha dicho, "la realidad es que Page no tiene la cabeza en Castilla-La Mancha y los castellanosmanchegos no se merecen un presidente que esté tan desconectado y tan alejado de la realidad de sus problemas".