Núñez reafirma que pactará con Vox si pueden desbancar a Page y ensalza sus acuerdos de Gobierno locales en C-LM

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP
TOLEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a afirmar que, en el caso de que la suma de fuerzas entre su partido y Vox sea suficiente para darle la vuelta a la mayoría absoluta de Emiliano García-Page en el Gobierno autonómico, ese acuerdo tendrá lugar.
A preguntas de los medios tras un encuentro informativo, Núñez ha dicho que si Castilla-La Mancha pide cambio, "habrá cambio".
Además, ha indicado que el PP ya está gobernando con Vox en plazas importantes en cuanto a gobiernos locales y provinciales. "Estamos razonablemente satisfechos con esos acuerdos", ha enfatizado al respecto.
Acuerdos que se han alcanzado "con mucho esfuerzo" por llegar a entenderse con los de Santiago Abascal "pactando líneas políticas" que a veces son "divergentes" entre ambas formaciones.