Núñez reivindica el compromiso del PP de rechazar el modelo de financiación en todos los parlamentos de España

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en la Interparlamentaria del PP en La Coruña. - PP C-LM

TOLEDO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez "no es bueno para Castilla-La Mancha ni es bueno para España", por lo que ha reafirmado el compromiso del Partido Popular de rechazarlo "con nuestros votos, en todas y cada una de las cámaras".

Así lo ha indicado en La Coruña, donde está participando en la Interparlamentaria del PP, donde ha afirmado que el PP, "con una unidad total desde el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, hasta el último dirigente territorial", rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica que "privilegia al separatismo catalán y perjudica gravemente a Castilla-La Mancha".

"El Partido Popular está unido, todos a una, frente a un PSOE que está demostrando ruptura y división interna", ha señalado Núñez, según ha informado el PP en un comunicado.

En este sentido, ha criticado la actitud del PSOE, "con dirigentes que dicen estar en contra del modelo pero que acabarán votándolo, otros que lo defienden sin fisuras y exigen apartar a quien discrepa y otros instalados en una equidistancia cómoda, todos pensando únicamente en el partido y en las elecciones".

Asi, ha destacado que "nuestra gente necesita estabilidad, necesita unidad y necesita modelos políticos que piensen en los ciudadanos", incidiendo en que el Partido Popular "piensa en España y en Castilla-La Mancha por encima de cualquier interés partidista".

"No puede ser que los intereses del PSOE estén por encima de los intereses de España y de Castilla-La Mancha. Nuestra tierra necesita dirigentes políticos que piensen en los españoles y en los castellanomanchegos, no en contentar a los socios separatistas para mantenerse en el poder", ha añadido.

Por ello, ha adelantado que el PP va a defender la igualdad entre españoles, la solidaridad entre territorios y una financiación justa que no castigue a Castilla-La Mancha.