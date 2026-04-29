Núñez replica a Page que si quiere desterrar el populismo de C-LM, habría que hacerlo primero con su forma de gobernar

Archivo - El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, en una foto de archivo. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este miércoles que "si de verdad queremos desterrar el populismo de Castilla-La Mancha, primero hay que desterrar la forma de gobernar de Emiliano García-Page".

Así se ha referido Núñez a las palabras anteriores de García-Page, quien ha pedido este miércoles a empresarios y sindicatos "desterrar" el "populismo barato" y volver a la "normalidad", al "sentido común, a la seriedad" y, si le permiten, ha dicho, "al aburrimiento".

En ese punto Núñez ha asegurado que "no hay mayor populismo que el que se practica desde el Gobierno regional, el de prometer una cosa y hacer la contraria cuando cambian las circunstancias". Ahí ha recordado que García-Page "aseguró que abandonaría la política si Pedro Sánchez se imponía en el PSOE a Susana Díaz, algo que no cumplió", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

"No hay mayor populismo que marcar líneas rojas para después borrarlas", ha aseverado al referirse al momento en el que García-Page afirmó que no gobernaría con Podemos y tras lo que incluyó a la formación morada en su Gobierno regional, han señalado desde el PP.

Además, Núñez ha recordado las declaraciones de la pasada semana de García-Page sobre el Comité Federal del PSOE del año 2016, del que dijo que iba a contar lo que ocurrió, "dejando evidencia de que ha callado durante diez años". "O las de esta misma semana, en las que regañaba a sindicatos y empresarios por no decir lo que Page quiere que se diga en cada momento", añaden desde las filas 'populares'.

Paco Núñez ha señalado que el verdadero populismo de García-Page "se refleja en su comportamiento político habitual, el de decir una cosa en Castilla-La Mancha y votar lo contrario en Madrid", y ha recordado que cuenta con ocho diputados en el Congreso que han sido "decisivos" para mantener a Sánchez en el poder, diputados que han respaldado todas las decisiones del máximo responsable nacional del PSOE, entre ellos, su número dos, Sergio Gutiérrez, "que siempre vota alineado con el Gobierno".

Y ha continuado señalando que García-Page "dice estar en contra de la amnistía, pero su partido la ha aprobado; dice rechazar la rebaja de penas por sedición, pero su partido lo ha impulsado; dice oponerse a la Ley del solo sí es sí, pero el PSOE la ha sacado adelante; también afirma que está en contra de que el dinero de todos acabe en manos del separatismo, pero ya ha anunciado que lo respaldará".

Paco Núñez ha criticado, además, que García-Page "haya convertido los grandes acuerdos en simples titulares", poniendo como ejemplo el conseguido en materia de agua y materializado en el Pacto Regional del Agua, del que "no se ha cumplido ni una sola medida". Y ha añadido que "no hay mayor muestra de populismo que negar la realidad de los servicios públicos", recordando que hay más de 100.000 pacientes en lista de espera "mientras que habla de la mejor Sanidad de la historia".

Finalmente, Núñez ha afirmado que, cuando García-Page habla de ruido y populismo, debería empezar por mirarse a sí mismo, ya que "el mayor ruido en política lo generan las contradicciones".

Y ha aseverado que "Castilla-La Mancha no necesita discursos sobre el aburrimiento de la democracia, sino verdad, coherencia y compromiso con los ciudadanos", por lo que ha reiterado que el populismo que hay que desterrar de esta tierra es el de Page", que es el que critica en público lo que respalda en privado.