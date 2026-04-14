Núñez subraya la necesidad de un "cambio urgente" en las políticas de C-LM para evitar un "desastre económico y social"

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

CIUDAD REAL, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha alertado de la "grave situación económica y social" que atraviesa la región, denunciando que "cada día los castellanomanchegos son más pobres y pagan más impuestos" como consecuencia de las políticas de los gobiernos socialistas.

Durante su intervención ante la Junta Directiva Provincial del PP de Ciudad Real, Núñez ha subrayado la necesidad urgente de un cambio político en Castilla-La Mancha para evitar "un desastre económico y social", según ha informado el PP en nota de prensa.

El presidente del PP regional ha señalado que provincias como Ciudad Real, pese a contar con todos los recursos para liderar el crecimiento, "se ven lastradas por la inacción del Gobierno autonómico y nacional", por lo que el PSOE está frenando "el desarrollo económico, el empleo y la prosperidad de la región".

Así, ha destacado que Castilla-La Mancha presenta una tasa de paro superior al 12 por ciento, una de las más altas del país, así como una tasa de pobreza que alcanza el 34 por ciento. Además, ha advertido de que el 51 por ciento de las familias no llega a fin de mes y que la renta per cápita regional está 6.000 euros por debajo de la media nacional.

Además, ha criticado la creación de nuevos impuestos como el canon del agua y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "exprimir a familias, autónomos y pymes sin que ello se traduzca en mejores servicios públicos".

VALVERDE DESTACA "EL MOMENTO CLAVE"

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha subrayado el "momento clave" que atraviesan la provincia, Castilla-La Mancha y España, defendiendo que las políticas del PP están generando "más oportunidades, crecimiento y esperanza" frente a "la desidia y el agotamiento" de los gobiernos socialistas.

Valverde ha destacado los "avances" en numerosos municipios gobernados por su partido, donde, según ha señalado, "se gobierna al lado de la gente", impulsando el desarrollo económico, social y turístico, así como la mejora de infraestructuras y servicios. Igualmente, ha puesto en valor el "liderazgo regional" de Paco Núñez y, a nivel nacional, el de Alberto Núñez Feijóo como "referentes de cambio y alternativa política".

Por otro lado, Valverde ha criticado la gestión de los gobiernos socialistas tanto a nivel nacional como autonómico, cuestionando la falta de inversiones en infraestructuras, sanidad y políticas hídricas, y señalando directamente al presidente regional, Emiliano García-Page, por lo que considera una "gestión agotada y sin rumbo".

El dirigente 'popular' ha insistido en la necesidad de un cambio político que permita aprovechar el potencial estratégico de la provincia y frenar problemas como la despoblación, vinculados, ha dicho, a la falta de recursos hídricos y oportunidades.

En este sentido, ha apelado a la movilización del partido para trasladar un mensaje de "ilusión y futuro" con el objetivo de consolidar una alternativa de gobierno en 2027.