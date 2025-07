Núñez, tras último trasvase, pide no derivar "ni una sola gota hasta que las necesidades de CLM estén cubiertas"

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha referido al nuevo trasvase aprobado por la Comisión del Tajo-Segura de 120 hectómetros cúbicos este pasado jueves. ha recordado que su posición al respecto sigue siendo la misma.

"Que no se traspase ni una sola gota fuera de Castilla-La Mancha hasta que las necesidades hídricas estén cubiertas, elaborando previamente el mapa de necesidades conforme a la auditoría hídrica, tal y como se quedaba reflejada en el pacto", ha dicho, preguntado por los medios en Puertollano.

Tras reiterar que el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, "ha sido el más trasvasista en la historia de Castilla-La Mancha", Núñez ha lamentado que "no haya cumplido el pacto regional del agua firmado hace cuatro años y medio, ya que entonces existiría una auditoría hídrica de la región con un mapa de necesidades presentes y futuras".

"Por tanto, Page ahora no puede exigir que se retire ni una sola gota de ese trasvase", ha sentenciado.

En todo caso el presidente regional del PP ha criticado que el Gobierno regional "incumpla" sus promesas, incluida la del pacto regional del agua, "otro incumplimiento tras un anuncio grandilocuente, con una firma llena de pomposidad, una puesta en escena sensacional, pero finalmente solo un premio al mejor Goya a la acción política de Emiliano García-Page", ha concluido

IMPUTACIÓN DE MONTORO

En otro orden de cosas, después de que un juez haya imputado al ministro Cristóbal Montoro por favorecer a empresas gasistas en el Ministerio de Hacienda, ha dicho que el PP "siempre respetará el trabajo de la justicia en todos los casos".

No obstante, ha criticado que "lo que no puede ser es que Pedro Sánchez no quiera hacerse responsable de quien era su mano derecha hasta hace un mes", en alusión al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, "y quiera culpar ahora al presidente Alberto Núñez Feijóo del comportamiento de un ministro que no formaba parte de su equipo, siete años antes de que llegara a Madrid".