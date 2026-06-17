Núñez, tras el último trasvase al Segura, insiste en que el agua del Tajo "la están utilizando los portugueses"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en una imagen de archivo. - PP

GUADALAJARA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha insistido en que el agua del Tajo "la están utilizando los portugueses" y mientras "ni se utiliza en cabecera, ni se utiliza en la Mancha, ni se utiliza en el transcurso del río Tajo".

Así ha reaccionado este miércoles Núñez tras ser preguntado en Pastrana (Guadalajara) por el último trasvase automático de 120 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para los meses de junio y julio, donde ha asegurado que "nunca salió tanta agua de Castilla-La Mancha y nunca se tuvo tan poca agua" en la región.

"Cada mes más agua derivada, cada vez más titulares de prensa, cada vez más anuncios por parte de Page y más se eleva el tono, pero el agua sigue saliendo para que la utilicen los portugueses", ha aseverado.

En este sentido, ha incidido en que el agua del Tajo se queda "en regadíos cuando pasa a Portugal" mientras que la del Guadiana lo hace "con un pantano en La Alqueva que está permitiendo que el agua del Guadiana que no se utiliza en la Mancha la sigan utilizando los portugueses".

Núñez ha criticado que "son ya once años de Page" sin invertir en infraestructuras como la conexión entre los embalses de Alcorlo y Beleña, "sin invertir un euro en el desarrollo de regadíos en Guadalajara, sin ser capaz de desarrollar algo tan sencillo como el pacto regional por el agua, sin proteger los intereses de agricultores y ganaderos".

"De qué sirven las palabras grandilocuentes, de qué sirve todo eso si, desde que Sánchez es presidente y Page es presidente, cada día Castilla-La Mancha tiene menos agua", se ha preguntado.