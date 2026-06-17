PSOE critica que Núñez defienda el agua del Tajo para Murcia: "Se olvida de Guadalajara, Toledo o Talavera"

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas - PSOE

TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha criticado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, defienda que el agua del río Tajo "se vaya a Murcia, con tal de que, dice él, no se vaya a Portugal, pero se olvida" de que entonces no pasaría por las provincias de Guadalajara y Toledo o por la ciudad de Talavera de la Reina.

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, en rueda de prensa desde la sede del PSOE regional, ha trasladado en referencia al nuevo trasvase de agua aprobado, que el PSOE mantiene su posición de rechazo, y ha recordado al Gobierno de España que esta tierra tiene siete sentencias que le dan la razón y que es necesario cambiar ya las reglas de explotación.

Ha pedido a Núñez que se sume a esa "voz potente" del presidente regional, Emiliano García-Page en la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha. "Que no se ponga de perfil, que no calle frente a otros dirigentes que quieren el agua para su tierra. Porque lo que tenemos claro es que el PP tiene un problema de credibilidad estructural en las propias filas de su partido".

García-Navas ha criticado que Núñez, con tal de que el agua no se vaya a Portugal, como dice, defienda que se vaya a Murcia, "pero olvida que para que el agua del río Tajo termine en Portugal tiene que pasar por Guadalajara, por Toledo y por Talavera de la Reina", y ha reiterado que Castilla-La Mancha necesita una defensa conjunta de sus intereses hídricos.

Una tierra, ha añadido, que es a su vez "de diálogo y de consenso", si bien, ha aseverado, "el PP siempre desafina".

De hecho, ha aseverado, el PP sigue en su "erre que erre" en esa política de desgaste de la imagen de Castilla-La Mancha, hablando mal de la región por pueblos y ciudades y "mintiendo a toda la gente y todo el rato", ha recriminado sobre asuntos como el Estatuto de Autonomía, o el agua. "Hasta el propio Banco de España tuvo que desmentir unas declaraciones de Núñez", les ha reprochado.

Así, ha lamentado que los 'populares' aún no han explicado "cuál es el modelo político que quiere Paco Núñez para esta región", ya que en los últimos días ha acudido a las distintas tomas de posesión de otros presidentes autonómicos y ha aplaudido, por tanto, los discursos sobre prioridad nacional, sobre políticas de recortes o privatizaciones.

"Nos lleva a preguntar si esas cosas que Núñez aplaude fuera de Castilla-La Mancha es lo que quiere para nuestra región. Porque, por ejemplo, en cuestión de prevención y extinción de incendios también aplaude el modelo de Castilla y León. ¿Quiere el modelo de despidos, de recortes para la campaña de gestión de incendios forestales de nuestra región?", ha cuestionado sobre un asunto al que la Junta de Comunidades va a destinar 126 millones de euros, un 10 % más de presupuesto.