Núñez ve preocupante que Gobierno se centre más en la columna "en tono jocoso" de Rajoy que en "las joyas de Zapatero"

Archivo - El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO - Archivo

GUADALAJARA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha tildado de "muy preocupante" que el Gobierno central esté más centrado en la columna periodística del expresidente Mariano Rajoy sobre el partido de España contra Francia, en "tono jocoso y sarcástico", de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "tenga joyas por cientos de miles de euros que no sabe explicar de dónde vienen".

A preguntas de los medios desde Guadalajara, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no decir "esta boca es mía" sobre Zapatero, que lleva "60 días callado, con joyas en la caja fuerte y con miles de comisiones de las que todo el mundo habla".

"El presidente Rajoy escribe una columna con un tono jocoso hablando del partido en el contexto deportivo en el que nos encontramos y se convierte en un escándalo nacional. Creo que el PSOE tendría que hacérselo mirar y creo que tendría que hablar algo más de Zapatero que es lo que le preocupa al conjunto de los españoles", ha remarcado.

Ya en el plano personal, ha vaticinado que el resultado del partido contra Francia de este martes será un 3-1, con victoria para España.