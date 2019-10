Núñez ve "preocupante" que Page alabe la política económica de Sánchez cuando "la recesión económica está ahí"

Publicado 22/10/2019 12:50:24 CET

TOLEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, considera "preocupante" que el presidente regional del PSOE, Emiliano García-Page, se dedique a "alabar la política económica" del responsable del Gobierno central, Pedro Sánchez, "cuando todo el mundo sabe que la recesión económica está ahí".

Núñez se ha referido así al acto electoral protagonizado por Sánchez este lunes en Alcázar de San Juan, donde García-Page dijo "que la economía española va muy bien gracias a Pedro Sánchez", ha destacado el dirigente del PP, que ha recordado que a la gente eso le recuerda "a 2007, cuando decíamos que la economía estaba en la Champion League gracias a Zapatero y después llegó una crisis económica que el PSOE primero negó" y luego llevó a la recesión "llevándose por delante millones de empleos".

En declaraciones a los medios este martes en Toledo, ha criticado que estando actualmente "con más déficit, con más deuda", García-Page "entre en campaña electoral plegado a los intereses del PSOE y de la mano de Pedro Sánchez", pues, a su juicio, "si esa es la actitud, eso es malo para Castilla-La Mancha".

"Las políticas de Pedro Sánchez no son buenas para Castilla-La Mancha y hoy Page está más abrazado a Sánchez que nunca", ha advertido el presidente regional del PP, que ha recriminado a Emiliano García-Page que no le reclamase al presidente del Gobierno "ninguna de las demandas importantes" para la región. "Lo que dice en el conjunto de la región no lo dice cuando lo tiene delante", ha subrayado.

A su juicio, García-Page debería haber exigido al secretario general del PSOE un compromiso en materia de agua, garantizar la presencia de los ribereños, la prioridad de la cuenca cedente o "solicitar cualquier medida, la que hubiera querido", pero "no tuvo ni un segundo para dedicárselo al agua".

Tampoco oyó el PP al responsable autonómico hablar de financiación autonómica o de despoblación y oportunidades para el mundo rural y tampoco, como le habían exigido los 'populares', "comprometerse con el país en el sentido de solicitar que, de inmediato, el PSC rompería todos los acuerdos en los 40 ayuntamientos donde están en pactos con los independentistas".

PACTO REGIONAL POR EL AGUA

A preguntas de los medios por el Consejo de Gobierno abierto celebrado este martes con representantes de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, Paco Núñez ha destacado que el compromiso que debería salir de ahí es el de "seguir sumando colectivos al Pacto Regional por el Agua".

Así, ha recordado que todos los partidos han apoyado el compromiso para que los ribereños "estén en la mesa donde se deciden los intereses de sus municipios" en las Cortes, y él mismo lo ha defendido a nivel nacional, asegurando que lo que quiere es que se sigan sumando todos los colectivos a los que les afecte este asunto al Pacto Regional del Agua.