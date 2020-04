Obispo de Cuenca no cree que la crisis sanitaria traiga "un mundo nuevo" y pide no caer en el hedonismo consumista

CUENCA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Cuenca, José María Yanguas, se ha preguntado si cuando pase la crisis sanitaria del coronavirus habrá "cambios en las relaciones políticas, económicas y sociales de tal envergadura que permitan hablar de un mundo nuevo", algo que ha descartado. "Es difícil saberlo, pero sinceramente no lo creo".

En un escrito firmado por Yanguas y recogido por Europa Press, el máximo responsable de la Diócesis de Cuenca ha hecho referencia a la frase 'Cuando esto pase ya nada será como antes', una afirmación reiterada en los últimos tiempos "y repetida en boca de personas y personajes".

"¿Quizás que el nuevo horizonte que se dibuja para cuando termine la crisis producida por la pandemia presentará perfiles muy distintos de los que contemplábamos antes de la misma?, ¿Quizás el mundo de los valores que sirven como pautas de comportamiento, las convicciones y creencias que nos mueven nos harán mirar al pasado sin nostalgia?. Es difícil saberlo. Pero sinceramente no lo creo", asegura Yanguas.

En todo caso, se daría por satisfecho si tras la crisis sanitaria la sociedad fuera "más consciente de su condición y aceptara sencillamente sus debilidades y sus límites".

Con todo, ha deseado que tras la pandemia el conjunto de la sociedad no se vea "arrollada" por la necesidad de "abundancia de bienes", por lo que ha pedido no dejarse seducir "por los estímulos publicitarios".

"Que no nos redujéramos a ser consumidores que no piensan más que en consumir; que cayéramos en la cuenta de que el placer material, físico, animal, no significa necesariamente felicidad; el hedonismo es una falsa y fatal filosofía de vida", argumenta.