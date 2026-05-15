Un obra del cartelista cordobés Jesús Zurita, cartel del Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario de Toledo

Cartel del Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario, obra de Jesús Zurita. - TOLEDO SACRO

TOLEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación cultural Toledo Sacro ha presentado oficialmente el cartel conmemorativo del Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora del Sagrario, una obra inédita realizada por el pintor y cartelista cordobés Jesús Zurita Villa y concebida como un regalo a la ciudad de Toledo con motivo de esta histórica efeméride.

Desde este viernes, una reproducción de gran formato puede contemplarse ya instalada en la plaza de las Cuatro Calles de la ciudad, uno de los espacios más emblemáticos y transitados del Casco Histórico. Asimismo, más de 500 ejemplares comenzarán a distribuirse en comercios y establecimientos de toda la ciudad, llevando la imagen del centenario a escaparates, calles y hogares toledanos.

La obra, realizada en óleo sobre tabla, combina tradición pictórica, simbolismo religioso y una profunda lectura evangelizadora. La elección de esta técnica dota al cartel de una riqueza matérica y una profundidad visual que remiten a la pintura clásica, algo muy característico en el lenguaje artístico de Jesús Zurita, donde la memoria, el tiempo y la espiritualidad ocupan un lugar esencial, ha informado Toledo Sacro en nota de prensa.

El cartel presenta a la Virgen del Sagrario como corazón espiritual de Toledo: Madre, Reina y puente entre el cielo y la ciudad. La Virgen aparece revestida de azul, color asociado a la protección, la pureza y la esperanza, acogiendo bajo su manto a todo Toledo en una imagen que evoca las palabras del Evangelio 'Ahí tienes a tu madre'. La composición se articula como una gran aparición litúrgica.

Las cortinas rojas, inspiradas en el arte mudéjar toledano, funcionan como un gran velo ceremonial que se abre para mostrar nuevamente a la Virgen al pueblo, en clara evocación de la tradición por la que cada 7 de agosto se descorre el velo de la Capilla del Sagrario para el inicio del solemne Octavario que culmina el 15 de agosto.

A los pies de la imagen aparecen los cisnes, referencia directa al cardenal Cisneros y a la unión histórica entre fe, cultura y conocimiento que representa Toledo. En el contexto del VIII Centenario de la Catedral Primada, esta alusión adquiere además una especial relevancia, recordando la inseparable relación entre la Virgen del Sagrario y la gran historia espiritual de la Catedral de Toledo.

En la parte superior, los ángeles descorren el gran telón en el que aparece bordado el escudo imperial de Toledo, integrando así a la propia ciudad dentro de la escena sagrada. Las estrellas remiten a la imagen bíblica de la Mujer del Apocalipsis, mientras que las flechas simbolizan la firmeza y la defensa de la fe a lo largo de los siglos.

Uno de los elementos más impactantes de la composición es el fuego que brota del trono de la Virgen, símbolo de la presencia viva del Espíritu Santo: una llama que ilumina, transforma y reaviva la fe de Toledo cien años después de la histórica coronación de 1926. La corona blanca y luminosa aparece así no sólo como una joya, sino como una confesión pública de amor y devoción hacia la Patrona de Toledo.

Junto a esta creación pictórica, Toledo Sacro ha llevado a cabo además la restauración del cartel original de la Coronación de 1926, que aparece reproducido al reverso de esta edición especial, estableciendo un diálogo visual y devocional entre ambas épocas.

Jesús Zurita Villa (El Carpio, Córdoba, 1990) está considerado como uno de los grandes referentes actuales de la cartelística cofrade y religiosa española. Formado en la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, es especialista en Conservación y Restauración de Obras de Arte, disciplina que influye decisivamente en un lenguaje artístico marcado por la memoria, la materia y el paso del tiempo.

En 2015 fue seleccionado para formar parte de la XIII Promoción de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Su trayectoria incluye exposiciones y reconocimientos en importantes espacios y certámenes nacionales, además de una intensa labor vinculada al arte contemporáneo y la creación cultural. Especialmente reconocida es su producción cartelística, con más de cincuenta obras realizadas para hermandades, instituciones y grandes celebraciones religiosas de toda España.

Asimismo, esta misma pintura será la portada del 'Tenebrario.Edición Especial Centenario', la publicación extraordinaria que Toledo Sacro prepara con motivo de esta efeméride y que será entregada gratuitamente la próxima semana con toda la información, historia y actos relacionados con el Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario.