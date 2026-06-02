La obra 'El pleito que puso al diablo el cura de Madridejos' tendrá una adapación y ruta teatralizada en la localidad

Presentación de la obra 'El pleito que puso al diablo el cura de Madridejos' y la ruta teatralizada que la acompañará. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Madridejos acogerá el 12 de junio la presentación de una adaptación sobre la obra del Siglo de Oro 'El pleito que puso al diablo el cura de Madridejos', escrita por Luis Vélez de Guevara, Francisco de Rojas Zorrilla y Antonio Mira de Amescua. Una cita a la que seguirá una ruta teatralizada el 13 de junio con el título 'Ruta del cura exorcista de Madridejos', que sumará hasta 17 actores y partirá desde la plaza del Ayuntamiento.

La presentación de ambas actividades, que ha tenido lugar este martes en rueda de prensa, ha estado a cargo del diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas; la concejala de Cultura de Madridejos, Soledad Ávila; el alcalde de Madridejos, Paco López; acompañados por las coordinadoras del proyecto y algunos de los actores.

Arribas ha destacado que la obra se trata de una historia que "forma parte del imaginario manchego y que sigue despertando el interés cuatro siglos despúes de haberse escrito", explicando que el relato está inspirado en unos hechos históricos ocurridos en Madridejos y protagonizados por el "conocido" cura Juan García y el "célebre" caso de Catalina 'La Rojela' y su exorcismo. Un hecho que tuvo lugar en Madridejos en 1604, tal y como documentó el Tribunal de la Inquisición.

Asimismo, el diputado de Cultura ha aseverado que la presentación de la adapación, que se realizará en el Museo del Azafrán, contará con la participación de los autores y especialistas del teatro del Siglo de Oro Nieves Algaba y Abraham Madronal, encargados de adaptar la obra y quienes "han sabido acercar este texto clásico al lector y espectador contemporáneo manteniendo intacta su esencia y su riqueza literaria", ha apuntado Arribas.

De su lado, la concejala de Cultura ha puesto en valor el desempeño para adaptar una obra "verdaderamente única y de singular relevancia", resaltando que el equipo se ha encontrado ante una labor "que resultaba compleja" debido a su gran extensión y conocimiento necesario para acometerla. Ávila ha descrito que la ruta teatralizada relatará "momentos puntuales de la vida del cura exorcista y varios casos en los que intervino", incidiendo en que se utilizarán lugares locales en los que ocurrieron los exorcismos según está documentado por el Tribunal de la Inquisición, tales como San Antón o la parroquia.

300 AÑOS SIN REPRESENTARSE

La obra, tal y como ha manifestado la coordinadora del proyecto, "quedó apartada durante tres siglos" tras su prohibición en el siglo XVIII por parte de la Inquisición. Ahora, gracias a esta ruta teatralizada, que arrancará desde la plaza del Ayuntamiento a las 22.00 horas, los asistentes podrán redescubrir este relato a través de 6 escenas en localizaciones "muy curiosas" y con la interpretación de 17 actores.

Al hilo, la coordinadora ha asegurado que espera que estas actuaciones sean "el pistoletazo de salida" y den pie a que se pueda representar de forma íntegra en algún momento, ya que únicamente se ha llevado a cabo la representación del tercer acto --el del exorcismo-- desde su prohibición.