Las obras del muro del Multiusos arrancan en Guadalajara para acabar con los desprendimientos

El concejal Santiago López Pomeda en la visita a las obras. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado este miércoles las obras de construcción del muro de contención y acondicionamiento del talud junto al Palacio Multiusos, una actuación destinada a resolver los problemas de desprendimientos registrados en la zona desde hace aproximadamente 20 años.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, ha presentado el inicio de los trabajos junto a técnicos municipales y responsables de la empresa adjudicataria, detallando que la intervención contará con una inversión cercana a los 207.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Según ha explicado, los desprendimientos del talud suponían un riesgo para peatones, vehículos y viviendas colindantes, especialmente durante episodios de lluvias por las filtraciones de agua.

La actuación contempla la construcción de un muro escalonado de 233 metros lineales adaptado a la orografía del terreno y que se ejecutará sin reducir la anchura de la calzada.

López Pomeda ha defendido que el comienzo de las obras permite dar cumplimiento al compromiso adquirido por la alcaldesa, Ana Guarinos, con los vecinos de la zona para solucionar un problema existente desde la construcción del Palacio Multiusos.

Durante la comparecencia, el edil también ha avanzado que las obras del entorno del asilo comenzarán "en los próximos días", después de que la semana pasada se firmara el acta de replanteo.

El responsable municipal de Infraestructuras ha señalado que el grueso de esa actuación se ejecutará durante el verano para reducir las molestias vecinales y ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja para mantener libres los carriles de circulación en el entorno de la Concordia durante las próximas ferias y fiestas de la ciudad, pese a que los trabajos continuarán entonces en marcha.