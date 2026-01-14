Las obras del nuevo campus de la Universidad de Alcalá ya se han ejecutado en un 60% y su presupuesto en un 52%

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visita en Guadalajara, las obras de construcción del nuevo campus de la Universidad de Alcalá. - JCCM/PIEDAD LOPEZ

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha señalado que las obras del nuevo Campus de la Universidad de Alcalá (UAH) en la ciudad de Guadalajara están ejecutadas en un 60% y el presupuesto se ha ejecutado en más del 52 por ciento.

Durante la visita a las mismas, junto al presidente regional, Emiliano García-Page, el responsable de Educación ha señalado que el Campus cuenta con un presupuesto para su puesta en marcha de más de 56 millones de euros.

El pasado año se destinaron más de once millones para seguir avanzado en la obra, y está comprometido 13 millones este año para el mismo fin en los Presupuestos Generales de la Junta, tal y como ha informado el Gobierno regional.

En el desarrollo de la obra ya se han completado las demoliciones, así como los movimientos de tierras, a excepción de la ejecución del vial perimetral, quedando pendientes también las contenciones necesarias para dicho vial.

La estructura del conjunto se encuentra prácticamente concluida, salvo el auditorio y las pérgolas exteriores, que están en ejecución. Las divisiones interiores están casi finalizadas, a excepción del edificio F y del auditorio.

Asimismo, se han ejecutado las carpinterías interiores en los edificios A y B y se han iniciado los trabajos de pintura en los edificios A, B y E. Están finalizados los alicatados de aseos y cuartos de limpieza, así como los falsos techos, en los edificios A, B y E. También se han instalado los pavimentos de linóleo y PVC en estos edificios.

En cuanto a las fachadas, ya están concluidas las correspondientes a los edificios A, B, C y E, encontrándose en ejecución la del edificio F. Las carpinterías exteriores y los elementos de sombreamiento están colocados casi en su totalidad. Todas las cubiertas inclinadas de zinc y las cubiertas planas se han ejecutado, incluyendo la instalación de paneles solares.

Las instalaciones presentan un grado de avance significativo en los edificios A y B, mientras que en el resto del conjunto se encuentran ya iniciadas. En materia de urbanización, han comenzado los trabajos de saneamiento exterior y el solado de aceras y zonas exteriores.

MÁS DE 3.000 ALUMNOS

La rehabilitación del antiguo colegio, sin contar con el nuevo aulario, permitirá disponer de una superficie útil total de 14.459,63 metros cuadrados, con capacidad para más de 3.000 alumnos sólo en el edificio rehabilitado. A esta superficie se añadirá la correspondiente al nuevo aulario.

El complejo albergará los despachos de profesores, departamentos, decanatos, conserjerías, delegaciones de estudiantes, secretaría de alumnos y vicerrectorado, además de 26 aulas, 10 de ellas de un tamaño de entre 90 y 120 metros cuadrados, 12 salas de trabajo en grupo, 10 laboratorios y talleres, dos áreas de coworking y un auditorio con capacidad para más de 400 personas.

El nuevo aulario, tiene un presupuesto de adjudicación asciende a 6,4 millones de euros y contará con una sala de conferencias, un atrio o sala de exposiciones y 12 aulas. Junto con el auditorio, al que estará conectado mediante pasarelas, conformará un espacio idóneo para la celebración de congresos científicos.

AGRADECIMIENTO A LAS ADMINISTRACIONES

Sobre el desarrollo de la obra, el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, ha mencionado la nueva fachada de la Avenida del Ejército, que ya se está configurando, y también ha aludido a la plaza interior que se ha podido ver en la visita así como al edificio del aparcamiento, "una infraestructura imprescindible para el funcionamiento del campus que permite ordenar la movilidad". Sobre el aparcamiento se está construyendo ya el nuevo aulario.

Ha agradecido a la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, su "colaboración leal", que contribuyó a la adquisición del inmueble, y este mismo agradecimiento lo ha hecho extensivo al presidente regional, en cuanto a la inversión hacia la universidad, teniendo también palabras en este sentido hacia la Diputación de Guadalajara.

"Este proyecto, como bien saben, no ha sido fácil. Ha exigido poner de acuerdo a cuatro administraciones", ha remarcado Saz.

RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES

De su lado, la alcaldesa de la ciudad se ha dirigido a García-Page para reclamar a la Junta "la renovación de la estación de autobuses", que va a tener "un importante aumento de usuarios como consecuencia de la apertura de las puertas de la universidad" y que necesita una reforma comprometida para ser un espacio mucho "más moderno, más accesible y más sostenible".

Ha señalado que desde el Ayuntamiento están planificando la transformación urbana de este entorno, "desde el carril bici, que hará que los universitarios estén conectados con la estación de tren, hasta el proyecto del Palacio de Congresos en el Alcázar de Guadalajara".

Guarinos ha recordado que en 2015 se firmó este protocolo de colaboración entre las cuatro administraciones para la ubicación del campus universitario. "Las alianzas merecen la pena, esta alianza ha merecido la pena, y evidentemente en breve la veremos dar sus frutos", ha afirmado.