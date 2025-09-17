Las obras del Paseo del Bosque de Puertollano llegan sin incidencias al 12,5% de ejecución

Visita del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, a las obras de reforma integral del Paseo del Bosque. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha avanzado este miércoles que las obras de reforma integral del Paseo del Bosque y su parking subterráneo marchan según lo previsto y con un 12,5% del presupuesto ejecutado.

Durante una visita a las obras en compañía de técnicos municipales, el alcalde ha explicado a los periodistas que en los meses de julio y agosto no se han registrado incidencias, y se han ejecutado con normalidad los trabajos de limpieza de obra, retirada de escombros, muros de carga de la rampa de acceso al parking, reparación de estructuras de hormigón, al tiempo que se han iniciado los trabajos de los tres nuevos accesos peatonales y paramentos del nuevo ascensor.

Previsiblemente a principios de octubre se iniciará la impermeabilización del parking subterráneo.

Una de las novedades del proyecto será el acondicionamiento del suelo del parking con una capa de rodadura especial, para lo que se prevé un gasto aproximado de 500.000 euros adicionales, a la que hay que añadir las obras de ventilación, que tampoco estaban previstas en el proyecto.

De otro lado, en la superficie se ha procedido al drenaje de toda la zona perimetral, y cambio de todos los sistemas de ventilación del parking, y se está trabajando en la construcción de los muretes que van a definir los parterres y que perfilarán la altura que tendrá este nuevo paseo, ya que el proyecto prevé una altura única en toda la extensión de la obra, con plataforma de acceso peatonal.

En este sentido el alcance ha recordado que se seguirá permitiendo la circulación en ambos sentidos, pares e impares, limitando la velocidad en un único carril, permitiendo el tráfico a todos los vehículos.

NUEVO APARCAMIENTO EN EL CAMINILLO

También ha adelantado que se va a trabajar en aparcamientos disuasorios.

Así, tras la habilitación de uno en la estación de autobuses, se adecuará otro estacionamiento en la zona del Caminillo y en otros puntos de titularidad municipal del centro del municipio.

Con respecto a la eliminación del arbolado para la ejecución del proyecto, el alcalde ha explicado que existen árboles marcados para su eventual tala o trasplante.

Ruiz considera que las obras afectarán a unos 40 árboles, y que habrá que talar los que afectan directamente a drenajes y ventilación.

OBRAS EN LA VIRGEN DE GRACIA

Mientras tanto, prosigue la planificación de las obras en la zona de la explanada de la Virgen de Gracia.

Aquí está prevista la clausura del paso inferior peatonal, y la reducción a un carril de la calzada, con resalto, para limitar la velocidad al máximo en la cercanía de los centros educativos.

En esta zona se incorporará también al proyecto la construcción de unos baños públicos y un monumento a los abuelos.