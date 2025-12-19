Las obras de rehabilitación del Molino 'Inca Garcilaso' de Campo de Criptana finalizarán la próxima semana

LA viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en una visita que ha realizado a las obras, en la que ha estado acompañado del alcalde de la localidad manchega, Santiago Lázaro. - JCCM

CIUDAD REAL 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional finalizará las obras de rehabilitación del Molino 'Inca Garcilaso' de Campo de Criptana la próxima semana, gracias a una inversión de más de 28.000 euros, tal y como lo ha avanzado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en una visita que ha realizado a las obras, en la que ha estado acompañado del alcalde de la localidad, Santiago Lázaro.

En su intervención, la viceconsejera de Cultura y Deportes ha señalado que la obra ha consistido en la rehabilitación de las aspas del molino con los materiales adecuados; el arreglo de las aspas y la sustitución de las teleras y listones; la reinstalación del sistema de aspas y eje en el Molino; y el seguimiento arqueológico de las obras, incluida la redacción del proyecto de actuaciones arqueológicas, visitas de obra periódicas, y redacción de la memoria final.

Carmen Teresa Olmedo ha explicado a los medios de comunicación que ésta es una de las 22 intervenciones de rehabilitación de Bienes de Interés Cultural realizadas en la región desde el año 2023, gracias a una inversión superior a los 5,7 millones de euros, la cual procede de Fondos Europeos MRR, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Todas estas actuaciones están ejecutadas en un 99,42 por ciento. Atañen a parques arqueológicos, yacimientos visitables y monumentos. En total se ha trabajado en 22 bienes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. "Con estos fondos en Criptana ya rehabitamos la casa cueva con un importe de 134.000 euros", ha aseverado.

La viceconsejera ha mostrado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el arreglo y conservación del patrimonio de la comunidad autónoma, y en concreto con el del Molino 'Inca Garcilaso' de Campo de Criptana', "un referente de nuestro imaginario, el mismo que ha crecido a lo largo de los siglos", ha sentenciado.

MOLINO 'INCA GARCILASO' DE CAMPO DE CRIPTANA

El Sitio Histórico de la Sierra de los Molinos y el barrio del Albaicín de Campo de Criptana destacan por la presencia de diez molinos de viento harineros, de tipo torre, que constituyen un paisaje cultural de gran valor patrimonial y turístico. Estos molinos, que llegaron a ser hasta treinta y estuvieron en funcionamiento entre los siglos XVI y XX, son una seña de identidad del municipio desde su mención por Miguel de Cervantes.

Considerados ejemplos de arquitectura preindustrial, los molinos se ubican en zonas elevadas para aprovechar la fuerza del viento y presentan una estructura circular de tres plantas destinadas al almacenamiento, cernido y molienda del cereal. Construidos en tapial o mampostería y enjalbegados con cal, cuentan con techumbres giratorias y aspas orientables para captar los vientos dominantes.

En julio de 2025, una tormenta provocada por una DANA causó graves daños en las aspas y el eje del molino 'Inca Garcilaso', haciendo necesaria su rehabilitación. La protección integral del inmueble ha permitido la realización de obras de conservación, rehabilitación y consolidación referidas.