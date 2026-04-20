Las obras para remodelar estación de autobuses de Toledo terminarán este año, según acuerdo entre administraciones

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TOLEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación de la estación de autobuses de Toledo está previsto que finalicen este mismo año 2026, teniendo en cuenta que en el plazo máximo de 15 días estará el proyecto de ejecución e "inmediatamente" saldrán a licitación.

Así lo ha avanzado este lunes el alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, tras firmar el convenio para la reforma de esta infraestructura junto con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo.

Tanto Velázquez como Hernando y Cedillo han resaltado la voluntad de cada una de las administraciones que representan para alcanzar el "objetivo compartido" de recuperar la estación de autobuses de Toledo, "a pesar de las dificultades" técnicas y jurídicas.

La obra tendrá un presupuesto superior al millón de euros, que asumirán equitativamente cada una de las tres partes. Las actuaciones comprenderán la reparación de las escaleras mecánicas y de los ascensores; la mejora de la climatización; el arreglo de la cubierta y paredes, y actuaciones en dársenas, aseos y zonas de espera.

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