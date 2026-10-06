Ocho detenidos de un grupo criminal por tráfico de drogas en Pantoja y 770 plantas de cannabis intervenidas

Ocho detenidos de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Pantoja en la Operación 'Rivus' - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Equipo ROCA-42 de la Compañía de Illescas, en el marco de la operación 'RIVUS', han detenido a ocho personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y otro de pertenencia a grupo criminal, tras localizar y desmantelar una macroplantación clandestina de Cannabis Sativa en modalidad exterior (outdoor).

Como resultado de la operación, se han intervenido 770 plantas de cannabis sativa, de gran tamaño y en avanzado estado de floración, cuyo valor aproximado en el mercado ilícito ascendería a 90.000 euros.

La investigación se inició el pasado mes de agosto, tras recibirse varias informaciones que alertaban de fuertes olores a marihuana en los caminos próximos al arroyo Guatén, a su paso por el término municipal de Pantoja, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante estas informaciones, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona, comprobando la existencia de un cultivo de cannabis perfectamente oculto entre la abundante vegetación autóctona, lo que dificultaba su localización desde el exterior.

Gracias a las labores de investigación, se pudo determinar la existencia de un grupo organizado de personas dedicado a las labores de cultivo, vigilancia y posterior recolección de la droga.

La operación se desarrolló en dos fases durante el mes de septiembre.

En la primera, los agentes sorprendieron a 5 personas, todas ellas pertenecientes a una misma familia, mientras realizaban labores de recolección en la plantación.

Al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida del lugar en un vehículo que desempeñaba las funciones de vigilancia, siendo finalmente interceptado y sus ocupantes detenidos.

Apenas unos días después se llevó a cabo la segunda fase, que culminó con la detención de otros tres varones, también pertenecientes a una misma familia, tras ser sorprendidos por los agentes en las inmediaciones del cultivo.