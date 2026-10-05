La Oferta de Empleo Público de 2026 de C-LM se aprobarán antes de finalizar el año

Entrega de diplomas del programa de 'Digitalización y gestión documental'. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que antes de finalizar el año se aprobará la Oferta de Empleo Público de 2026, que incluirá plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual tanto en Educación y Sanidad como para personal funcionario y laboral.

Asimismo, se convocarán 44 plazas de discapacidad intelectual en la Administración General, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2025 y 2026, después de que ya se hayan adjudicado las 46 plazas reservadas a este colectivo correspondientes a las ofertas de 2023 y 2024, en este mismo sector.

Además, ha concretado, desde que se ha modificado la Ley de Empleo, son en estos momentos 183 empleados y empleadas públicos con discapacidad intelectual, los que trabajan en la Administración regional tras superar estos procesos selectivos independientes y adaptados, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así lo ha manifestado durante el acto de entrega de diplomas a los ocho jóvenes que han culminado la última edición de este programa, que el Gobierno regional desarrolla en colaboración con el Tercer Sector.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado su compromiso con la formación y la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual a través del programa de 'Digitalización y gestión documental', que se desarrolla en el Archivo regional, y que desde su puesta en marcha hace 13 años ha permitido que más de 40 de sus participantes hayan accedido al mercado laboral en oficios vinculados al área de Administración y Gestión.

En este acto también ha estado acompañado por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín y el presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina

Ruiz Molina ha puesto en valor que se trata de un programa que combina formación y empleo y que ofrece a sus participantes una preparación "exigente" para facilitar su incorporación al mercado laboral.

En concreto, los jóvenes realizan nueve meses de formación teórico-práctica, con más de 800 horas, y posteriormente continúan durante tres meses contratados por la Fundación CIEES para seguir desarrollando tareas de digitalización en el Archivo Regional.

En esta línea, ha destacado que los resultados de las distintas ediciones demuestran la utilidad de esta iniciativa, que de este programa salgan lo mejor formados posible y que estén preparados para poder competir con garantías en el mercado laboral.

De los participantes que no han accedido todavía a un empleo, una parte continúa complementando su formación profesional y otra se encuentra en búsqueda activa de empleo, pero lo hace, ha dicho, "con una base de conocimientos".

Durante su intervención, el consejero ha resaltado además que el programa tiene un segundo impacto, ya que el trabajo realizado por los participantes contribuye a la conservación y modernización del patrimonio documental de Castilla-La Mancha.

A lo largo de estos años se han digitalizado 1,2 millones de imágenes del Archivo Regional, que es el segundo archivo administrativo más grande de España después del de Madrid.

"AMBICIOSA HOJA DE RUTA"

En otro orden de cosas el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha situado este programa dentro de una "ambiciosa hoja de ruta" de apoyo a la inclusión laboral, que también se refleja en las políticas de empleo público de la Junta de Comunidades.

Así, ha recordado que el Gobierno regional reserva cada año a los centros especiales de empleo y empresas de inserción el 10% del importe destinado a contratación pública, al tiempo que desarrolla procesos selectivos independientes y con temarios adaptados para facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la Administración regional.

El consejero ha destacado también el convenio suscrito con la Fundación CIEES para poner en marcha unidades de apoyo en cada provincia, que ofrecen "respaldo y tutelaje" a estos trabajadores durante su carrera profesional, con unos primeros resultados "bastante positivos".

De su lado, el presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha subrayado durante su intervención que esta iniciativa constituye una herramienta real de inclusión social y laboral, ya que facilita el acceso al empleo, fomenta la autonomía personal y contribuye a generar igualdad de oportunidades.

Asimismo, ha resaltado el compromiso de las entidades impulsoras del proyecto y la implicación de la Fundación Eurocaja Rural en aquellas actuaciones orientadas a favorecer la formación, la empleabilidad y la integración plena de las personas con discapacidad.

Asimismo, ha reconocido el compromiso mantenido desde hace años por parte de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha y la Fundación CIEES, entidades que han consolidado un proyecto de referencia en materia de inclusión sociolaboral y generación de oportunidades.

Por último, ha puesto en valor "los excelentes resultados obtenidos por este programa a lo largo de los años", especialmente la labor desarrollada por los participantes en el Archivo Regional de Castilla-La Mancha, donde han podido adquirir experiencia práctica y fortalecer sus competencias profesionales.

Por último, el presidente de la Fundación CIEES, herramienta de Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina, ha señalado que gracias a este programa y la colaboración de las instituciones y empresas se consigue dar oportunidades reales de empleo al colectivo y retener el talento de estos jóvenes en nuestra tierra.