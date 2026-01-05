Ojos del Guadiana reivindica la producción artesanal del queso manchego y el saber hacer de "nuestros antepasados"

CIUDAD REAL 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Manchega Ojos del Guadiana S.L., empresa ubicada en la localidad ciudadrealeña de Daimiel, reivindica la producción artesanal del queso manchego y el saber hacer de "nuestros antepasados". Un queso manchego artesano semicurado elaborado a partir de leche cruda de oveja 'raza manchega' y hecho a mano utilizando paño como se hacía antes antepasados, para obtener un queso de corteza natural.

Precisamente, el Premio Gran Selección Campo y Alma 2025 al mejor Queso Manchego Artesano Semicurado ha recaído en la marca 'Ojos del Guadiana', perteneciente a la DOP Queso Manchego y producido por esta empresa ciudadrealeña.

Ángel Luis Exojo Díaz, administrador de Ojos del Guadiana, ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press que la filosofía de la empresa desde que comenzó este proyecto, allá por el año 1997, "siempre ha sido tratar de hacer el mejor queso manchego artesano", un producto tan característico de Castilla-La Mancha.

Utilizar una buena materia prima, cuidar todo el proceso y mantener la elaboración del queso de nuestros antepasados, está detrás del éxito de esta quesería reconocida a nivel nacional e internacional. Ojos del Guadiana trabaja desde sus inicios para hacer un producto artesanal de primera calidad que sea reconocido en todos los mercados, según afirma su gerente.

Toda empresa tiene unos valores, y "el hacer bien las cosas" y ser "muy respetuosos" con el medio ambiente" son algunos de los valores de Ojos del Guadiana que, según su administrador, hacen que el consumidor reciba un producto que responde realmente a lo que esta empresa dice en su etiqueta. "Por lo tanto la transparencia también es muy importante" para esta quesería daimieleña.

"Nuestro queso manchego artesano semicurado es un producto que lo elaboramos partiendo de una materia prima de primerísima calidad y muy seleccionada, como es la leche de oveja de raza manchega, y luego nuestra elaboración siempre es teniendo como partida la elaboración sin pasteurización, o sea, con leche cruda", señala Exojo Díaz.

De ello, y teniendo presente también la elaboración con el sistema tradicional utilizando paño de algodón, "nos da un resultado para obtener un queso de corteza natural y preparado para después, en el proceso de maduración, obtener una calidad de primerísimo nivel para que los mercados reconozcan como un queso excepcional y muy dirigido a los mercados y al consumidor gourmet que valora todo este tipo de trabajo y de productos hechos con mucho mimo y con mucho cariño".

Para Ojos del Guadiana, "el ser un producto de Castilla-La Mancha y reconocido como un producto de calidad es una credencial y un aval muy interesante de cara a los mercados y sobre todo la conquista del consumidor tanto en los mercados nacionales como internacionales".