CUENCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mejoras de las comunicaciones por carretera y de las telecomunicaciones, turismo y fiscalidad diferenciada para la Cuenca despoblada son algunas de las propuestas que quiere defender en el Congreso la cabeza del lista del Partido Popular a la Cámara Baja, Raquel Oliver.

Oliver llegará a Madrid con una experiencia de más de una década en la política municipal como alcaldesa de Beamud. En su opinión, esto le servirá para aportar "gestión", que cree que es lo que hace falta en este país. "Necesitamos un gobierno que sepa aprobar presupuestos, implicadas y rigurosas".

Sus años al frente de un municipio de un área despoblada como al Serranía conquense le servirán también para exhibir en el Congreso los problemas que sufren estos pueblos, "donde ni siquiera tenemos cobertura y llamar al 112, porque no funciona, eso es lo que tenemos en mi zona en el siglo XXI".

Por otro lado, aboga por generar un turismo "que venga los 365 días al año" y una fiscalidad diferenciada "para que los empresarios sientan que Cuenca es interesante para invertir y, como consecuencia, crearemos puestos de trabajo y fijaremos población en una provincia que, en los últimos cuarenta años, ha perdido 50.000 personas.

Oliver confiesa que la campaña electoral está siendo "intensa", pero está sirviendo para constatar "que la gente tiene muchas ganas de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa".

Durante estos días han incidido mucho en la defensa del medio rural, "porque nuestros agricultores y ganaderos no están comentando constantemente que los costes de producción están muy por encima de hace unos años y los beneficios que sacan son escasos".

La futura diputada nacional vincula la mejora de la situación del sector agrario al que considera "gran reto" de la provincia, que es la despoblación,"porque sin nuestros agricultores y ganaderos, Cuenca se muere".

La pérdida de poder adquisitivo por parte de la ciudadanía es otra de las preocupaciones que están percibiendo durante la campaña. "La gente está muy cansada de no poder llegar a fin de mes y eso es lo que nos transmiten en todos los municipios", ha lamentado Oliver. que cita como ejemplo a una de estas personas que se han acercado a ellos durante estos días, "que hace un par de años ganaba 1.500 euros y podía pagar tranquilamente el alquiler y tener su ocio, pero ahora gana 2.000 y no llega".

Otra cuestión que ha tenido protagonismo en la campaña es la vivienda, "que ha pasado de ser la preocupación número 16 de los españoles antes de que gobernara Pedro Sánchez a ser el primero que tenemos actualmente", ha recordado Oliver.

"La vivienda ha subido un 74% en los últimos años y ni jóvenes ni familias se pueden permitir una y frente a eso desde el Partido Popular proponemos modificar la normativa de la Ley del Suelo, liberalizar para poder edificar, reducir los trámites y bajar los impuestos, por ejemplo el de los jóvenes, que en lugar de un 10% van a pagar un 4% cuando adquieran su primera vivienda".

Oliver se ha acordado también de los autónomos, "que se quejan de los trámites administrativos y de que tienen muchísimos impuestos" y es defensora de que "el dinero se quede en el bolsillo de quien lo genera, no en el del Estado para gastarlo en cuestiones que no tienen nada que ver con el problema de los ciudadanos".

En materia de infraestructuras, el Partido Popular de Cuenca defiende la comunicación con el Levante "con autovías como la Cuenca-Teruel y Tarancón Guadalajara a nivel nacional".

Para concluir, Oliver sostiene ante los posibles votantes que estén indecisos entre PP y Vox que su partido ofrece "la experiencia de Alberto Núñez Feijóo, que ha gobernado por cuatro legislaturas con mayoría absoluta y ha gestionado bien, y también rigor y sensatez, cosas fundamentales en un gobernante, que no tiene que bailar y hacer entrevistas en las revistas del corazón, sino solventar los problemas de los vecinos".