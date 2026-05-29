OnTime inaugura su centro logístico en Chiloeches con 50.000 metros cuadrados y dos sectores de almacén refrigerado

Acto oficial de inauguración del Centro Logístico de OnTime en Chiloeches. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

GUADALAJARA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía logística OnTime ha inaugurado este viernes su nuevo centro logístico en el municipio alcarreño de Chiloeches. Unas instalaciones con 50.000 metros cuadrados, 9.100 de ellos para almacenamiento de productos que requieren temperaturas entre 2 y 8 grados.

El acto oficial de inauguración ha contado con la participación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acompañado por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, junto a otros cargos institucionales como el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y el alcalde de Chiloeches, Marcos Cascajero.

Una representación de la administración que ha compartido espacio con el CEO de Dunas Capital Real Estate, Miguel López Puche; el director de Innovación, Inmologística y Obras de Ontime, Antonio Zafra, y el consejero delegado OnTime, Carlos Moreno.

Durante su intervención, Emiliano García-Page ha dado su enhorabuena a la compañía, agradeciendo su nueva apuesta por Castilla-La Mancha. Una apuesta compartida por la Administración regional, ha señalado, ya que "desde hace mucho tiempo pensamos que la logística era importante".

El presidente castellanomanchego ha planteado el creciente peso del sector, dados los hábitos de consumo y "la necesidad que tenemos de que lo que nos está saltando en el móvil ya lo queremos tener en casa".

El mandatario autonómico también se ha referido a las necesidades energéticas de la empresa y su apuesta por la sostenibilidad, señalando que Castilla-La Mancha es "la gran potencia de energía renovable" del país.

Además, ha reivindicado el potencial de atracción de empresas gracias a contar con "suelo" que "es asequible y es competitivo". En este sentido, ha destacado que junto a los "123 millones de metros cuadrados disponibles para suelo industrial" se preparan "53 millones de metros cuadrados" adicionales.

De su lado, Mercedes Gómez ha destacado que "para el Gobierno de Castilla-La Mancha representa una oportunidad magnífica el poder estar hoy aquí" en una inauguración consolidad "el epicentro de la logística española, que no deja de ser Castilla-La Mancha".

La titular de Desarrollo Sostenible también ha reivindicado el potencial de la región para captar inversión, apuntando también a los "123 millones de metros cuadrados de suelo industrial vacante" y añadiendo la capacidad eléctrica con "18.189 megavatios de potencia instalada de los cuales el 87% es energía renovable".

Por otra parte, ha celebrado que OnTime inaugure una instalación como la Chiloeches porque supone "considerar una inversión de presente y de futuro, precisamente la sostenibilidad".

La consejera ha concluido invitando a todo el sector logístico a adherirse a los Certificados de Ahorro Energético en el Sector del Transporte.

En la misma línea, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha reivindicado que la inauguración del centro logístico supone una demostración más del posicionamiento de la región que "lidera todos los rankings en confianza empresarial".

Una posición que se da, ha argumentado "porque hay una administración que lo facilita". Además, Bellido ha elogiado el trabajo de expansión de la empresa OnTime, recordando que "hace un año y un día" inauguraba su centro logístico en Noblejas.

El alcalde de Chiloeches, Marcos Cascajero, ha asegurado que la nave logística de la empresa Ontime va a significar "un gran avance" en el desarrollo industrial y social del municipio.

Desde los inicios de este proyecto, el regidor ha dicho que fue consciente de su relevancia para el muncipio. Por ello, ha apuntado, depositó todo su "esfuerzo y empeño" en los trabajos que debían llevarlo a su consolidación y ejecución.

Asimismo, ha reiterado su agradecimiento general a todos los que han ayudado y han trabajado desde sus diferentes posiciones para llevar a cabo este proyecto. Mi voluntad y a la de toda la Corporación Municipal es la de seguir empujando y apoyando el desarrollo de nuestro pueblo".

ONTIME DESTACA EL POTENCIAL DEL CORREDOR DEL HENARES

Por su parte, el consejero delegado de OnTime, Carlos Moreno de Viana Cárdenas, ha subrayado la importancia de "la posición estratégica del Corredor del Henares". "Esta ubicación es estratégica, siempre lo digo y como defensor de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

El directivo ha destacado la importancia del capital de inversión, de las administraciones y de los clientes, agradeciendo a todas las partes el esfuerzo para la consolidación de este proyecto.

Además, ha destacado la adaptación del centro logístico para almacenar y transportar productos farmacológicas con todas las garantías.

También por parte de la empresa, el director de Innovación de OnTime, Antonio Zafra, ha destacado el esfuerzo y la cantidad de gente y entidades implicadas en la construcción de las instalaciones, con "700 personas" trabajando "de forma directa" y "110 empresas" que "han participado en este proyecto".

En el mismo sentido, Miguel López Puche ha destacado "la colaboración de muchas personas, muchas empresas y muchas entidades" para llevar a cabo el proyecto.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la importancia del segmento logístico de frío, que "viene creciendo desde la pandemia a tasas del 8 o 10% anual", y que "se configura como una infraestructura crítica" para la industria de la alimentación, el producto farmacéutico y el producto biotecnológico.

INSTALACIÓN EN CHILOECHES

El nuevo centro logístico en Chiloheches cuenta con una superficie de 50.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 103.500 metros cuadrados.

El espacio de almacenamiento construido se divide en tres sectores, el primero de aproximadamente 14.000 metros cuadrados, para almacenamiento general. El segundo sector de 24.000 metros cuadrados destinados a productos que requieren temperatura controlada entre 15 y 25 grados. Por último, hay un área específica de refrigerado con 9.100 metros cuadrados para almacenamiento entre 2 y 8 grados.

Las cámaras están diseñadas para poder funcionar entre una temperatura de 2,8 y 15,25, acorde con la Good Distribution Practice, que es lo que permite poder legalizar este almacén para la industria farmacéutica.

El centro cuenta con capacidad para 65.000 huecos/palet y un total de 50 muelles de carga.