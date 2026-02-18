Ontur se consolida como referencia en modernización de regadíos con 2,1 millones invertidos y 1,25 en ayudas públicas

Inauguración de la modernización de los regadíos de Ontur. - JCCM

ALBACETE 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha inaugurado, junto al alcalde de Ontur, Jesús López Higuera, y el presidente de la Comunidad de Regantes Ontur-Albata y la SAT de Ontur, Benito del Ramo Marín, la modernización de los regadíos de Ontur; de los que ha destacado que se han consolidado como una referencia en la modernización de regadíos.

Este proceso se ha llevado a cabo en dos fases correspondientes a las convocatorias de 2019 y 2023, lo que ha hecho posible realizar una inversión que sobrepasa los 2,1 millones de euros para la cual han contado con 1,2 millones de ayudas públicas. De esta manera, y tras la regularización de ambas concesiones, quedan garantizadas 2.781 hectáreas de regadío con un volumen total reconocido de 3,4 hectómetros cúbicos de agua que vienen a dar seguridad y estabilidad al sistema productivo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Algo, que según Julián Martínez Lizán, no sería posible sin el "enorme esfuerzo" realizado por la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) Ontur y la Comunidad de Regantes Ontur-Albatana, que conforman los regadíos de esta localidad. Al respecto ha subrayado que el éxito de la modernización de regadíos se debe al apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha, "pero sobre todo al esfuerzo económico de los propios regantes que es manifiesto, algo que tenemos que agradecer sinceramente por esa apuesta de consolidar y poner en valor un territorio".

De hecho, ha recordado que, precisamente, la primera fase de los regadíos de Ontur, incluidos en la convocatoria de 2019, fue inaugurada por el presidente de Castilla-La Mancha en 2024.

Y después, gracias a la convocatoria de 2023 se han puesto en marcha 68 proyectos en toda la región de los que 55 han sido en la provincia de Albacete "donde falta agua y es más necesario que nunca poder optimizarla hasta la última gota". Todos los proyectos están ya ejecutados y se les destinaron 34,5 millones con ayudas de hasta el 90 por ciento.

"Y no nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a poner en marcha este mismo año una nueva convocatoria dotada con 18 millones de euros, en este caso solo para mejoras, para seguir afrontando ese reto con dos ejes fundamentales, mantener la actividad socioeconómica con criterios de eficiencia máxima, tanto energética como hídrica. Algo de lo que damos ejemplo porque Castilla-La Mancha está 5,5 puntos por debajo de la media nacional en superficie de regadío, pero, estamos 10 puntos por encima de la media en la eficiencia del regadío", ha dicho el consejero que ha estado acompañado también por el delegado de Agricultura, Ramón Sáez.

Además, a estas convocatorias, el Gobierno regional suma un instrumento más, el Plan Director Regional de Nuevos Regadíos 2022-2030, que, con una clara vocación social y territorial, hará posible la modernización y el incremento ordenado de la superficie de regadío y será una palanca para el futuro del sector agroalimentario, la adaptación al cambio climático y el desarrollo rural sostenible.

Este Plan contempla 18 proyectos de nuevos regadíos, cerca de 25.000 hectáreas y un horizonte de ejecución hasta 2030. La provincia de Albacete, por las peculiaridades de sus cuencas y la inquietud de mejora de los regadíos, es donde en este momento hay más proyectos en marcha.