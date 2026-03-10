Operativo especial del Gobierno de C-LM en carreteras de la provincia de Albacete debido al episodio de nevadas

Máquina quitanieves en El Bellotar. - JCCM

ALBACETE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un operativo específico para hacer frente al último episodio de nevadas que está afectando a diferentes puntos de la provincia con especial incidencia en las zonas de sierra.

Se trata de un grupo de trabajo compuesto por una treintena de efectivos humanos, ocho máquinas quitanieves y nueve vehículos ligeros que ha venido trabajando desde las 2.00 horas y que permanecerá activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Para la limpieza de carreteras y arcenes, durante la pasada madrugada, se han empleado 30 toneladas de sal y que en estos momentos todas las carreteras de la red autonómica de la provincia permanecen transitables, aunque en algunos tramos se requiere extremar la precaución como es el caso de los puertos de El Bellotar (CM-3205) y Barrancazo (CM-3216) donde se pide circular únicamente si es totalmente necesario.

Lo mismo ocurre en la CM-3216 (Alcaraz) y en la CM-3225 (Nerpio) donde se espera que vuelva a nevar durante la mañana de este martes con previsión de precipitación intensa hasta las 13.00 horas.

Desde el Ejecutivo autonómico se recuerda a los conductores la importancia de extremar la precaución, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y atender en todo momento a las indicaciones de DGT, servicios de emergencia y de conservación de carreteras.