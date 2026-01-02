Organizaciones sindicales de C-LM podrán solicitar desde este sábado ayudas con cargo al Fondo de Ayuda Sindical

Archivo - Protesta de organizaciones sindicales. Foto de archivo. - CCOO Y UGT - Archivo

TOLEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social ha convocado la concesión de subvenciones con cargo al Fondo de Ayuda Sindical para el ejercicio 2026, dirigida a organizaciones sindicales legalmente constituidas y con representación en Castilla-La Mancha.

Dicha subvención, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este viernes que recoge Europa Press, va dirigida a la elaboración y desarrollo, por las organizaciones sindicales, de actividades de acción sindical y/o de formación sindical de los y las representantes de los trabajadores y las trabajadoras.

El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 1.000.000 euros. Las subvenciones se distribuirán proporcionalmente en función del número de representantes sindicales que se hayan obtenido, por cada organización sindical beneficiaria de las ayudas, a fecha 31 de diciembre de 2025, con el límite del crédito presupuestario asignado.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días, a contar desde este sábado. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https:// www.jccm.es)