El orgullo 'catachano' inunda el estand de la Diputación de Albacete de música y talento al compás de Madrigueras - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estand de la Diputación de Albacete en la Feria vuelve a abrir una ventana a los pueblos de la provincia y, este sábado, lo hace con Madrigueras como protagonista, un municipio que ha querido mostrar su identidad cultural a través de la música, del talento de sus vecinos y de proyectos colectivos que recuperan espacios para la ciudadanía.

Con la celebración de su 75 aniversario del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza como telón de fondo, la jornada ha tenido como eje central la Asociación Músico-Cultural Catachana 82, una formación profundamente vinculada a la vida cotidiana de Madrigueras y que representa el valor de las bandas de música como lugares de aprendizaje, convivencia y participación.

Titulado 'Marcando el compás en Madrigueras', el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha ejercido como anfitrión, dando la bienvenida a una localidad que ha puesto el acento en la importancia de acercar la cultura y la formación artística a los municipios y de generar oportunidades para que el talento que nace en los pueblos pueda desarrollar todo su potencial.

El alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera, ha encabezado la representación madriguerense acompañado de Aurelia Valera, presidenta a la Asociación Músico-Cultural Catachana 82, así como algunos de sus integrantes: Caridad García, profesora de oboe, repertorio orquestal y música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha; y Nacho Valera Cabañero, profesor de trombón y banda del Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana y antiguo alumno del Real Conservatorio de la Diputación de Albacete. También ha tomado la palabra Antonio Carrascosa, párroco de Madrigueras.

Durante su intervención, el presidente provincial, Santi Cabañero, ha subrayado que la música no solo está en los grandes escenarios, sino que también nace en las escuelas, en las familias y en las bandas de nuestros pueblos, donde niños y jóvenes encuentran una primera oportunidad para acercarse a la cultura y descubrir su vocación, y ha dejado claro que "hoy hablamos de música, de Madrigueras y de la Catachana y son palabras mayores".

En este sentido, ha explicado que la temática elegida por la Diputación en esta edición de la Feria "ha sido un éxito de la mano de nuestras bandas", y ha reafirmado el compromiso de su Gobierno con las bandas y escuelas de música, con una inversión, "porque es una inversión", que en los últimos años ha superado los 3 millones de euros.

"Creemos, y lo creemos de verdad, que las bandas son uno de los mayores reclamos culturales de nuestros pueblos", ha afirmado Cabañero, explicando que pocas entidades culturales municipales consiguen reunir a tanta gente cada fin de semana para ensayar.

Además, ha puesto el foco en el componente social de estas agrupaciones, explicando que "son un dique de contención frente a la despoblación", al establecer un hilo invisible entre sus integrantes y el territorio, y ha dejado claro que "la Diputación las ha apoyado, las apoya y las va a seguir apoyando porque merecen mucho la pena".

MADRIGUERAS PRESUME DE SU CATACHANA 82

El alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera, ha agradecido a la Diputación su apuesta por la música y su invitación a formar parte de este 'escaparate', en el que ha puesto en valor las bondades de esta localidad de La Manchuela, presumiendo de un territorio con mucha vida de la mano del trabajo que desde el Ayuntamiento se está realizando que atraer y generar oportunidades, también gracias a una amplia oferta cultural y deportiva y con el impulso de un potente tejido empresarial e industrial, que tiene en el sector agrario, en la cuchillería o en la construcción de torres eólicas sus principales motores económicos.

En el ámbito cultural, Talavera se ha referido a celebraciones populares (San Jorge y las Fiesta del Cristo de la Vendimia), para poner el foco en su Catachana 82, subrayando también el papel de la escuela municipal de música, con unos 400 alumnos y alumnas, y en la banda juvenil, al tiempo que ha explicado cómo la música forma parte de la identidad local, "con muchos músicos y músicas profesionales que han salido de esta tierra".

Una realidad que evidencia, tal y como ha explicado, que "la formación musical que comienza en un municipio puede abrir puertas a carreras profesionales de alto nivel sin perder el vínculo con el lugar de origen y eso para Madrigueras es todo un orgullo".

ORGULLO 'CATACHANO'

Por su parte, la directora de la Asociación Socio-Cultural Catachaña 82, Aurelia Valera, ha reivindicado el papel de esta entidad en la vida cultural local, y ha remarcado el trabajo que vienen realizando para que la música continúe siendo una seña de identidad de Madrigueras. Para ello, ha explicado cómo surgió y cómo se ha ido consolidando el Campus Musical de la localidad, que en su última edición sumó 150 participantes.

Asimismo, ha señalado que se han 'subido' al tren de las nuevas tecnologías y cuentan con su propio podcast, que se inauguró con las palabras del maestro Cristóbal Soler, y en el que intervienen músicos profesionales de la Catachana 82, contando la realidad de la música profesional y también reafirmando el vínculo que mantienen con su banda. Una banda que cuenta con numerosos reconocimientos. Entre otros, el prestigioso primer premio en la Segunda Sección del Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia.

Una realidad que han constatado Caridad García y Nacho Valera, quienes han explicado sus respectivas experiencias, visibilizando que Madrigueras es sinónimos de música, y la música es sinónimo de Catachana 82: "En Madrigueras, como en Brasil los futbolistas, hay muchos músicos; somos madriguerenses y catachanos".

"La Catachana 82 es unión, es una ventana al conocimiento, es crecimiento personal y cultural para un pueblo", han afirmado.

Ambos han explicado que sus trayectorias profesionales comenzaron "en escuela municipal formados por catachanos, de familia catachanos, y salimos de ahí para volar", pero han dejado claro que regresan a cada ensayo, poniendo de manifiesto que las agrupaciones musicales son también un cordón umbilical que te mantiene aferrado para siempre a tu tierra.

Nacho Valera, que se formó también en el Real Conservatorio Profesional, ha felicitado a la Diputación por el esfuerzo que está realizando para ampliar y reformar el centro, "consiguiendo una infraestructura acorde a su nivel formativo".

Caridad García, por su parte, ha enviado un mensaje a quienes quieren dedicarse a la música, asegurando que "es una manera de vivir sin trabajar porque haces algo que te encanta cada día de tu vida y esto es algo que la Catachana saben bien".

EL CINE PARROQUIAL, "UN VERDADERO IMPULSO PARA MADRIGUERAS"

La cultura de Madrigueras también se ha mostrado a través de la recuperación de espacios para la ciudadanía. Es el caso del Cine Parroquial, cerrado durante tres décadas y que volvió a abrir sus puertas el 2 de diciembre de 2022 gracias al impulso compartido de diferentes actores e instituciones y, especialmente, a la implicación del propio municipio y de su Ayuntamiento.

El párroco de Madrigueras, Antonio Carrascosa, ha explicado durante la jornada el proceso que permitió recuperar este espacio y devolverlo a la actividad cultural, así como el papel que está desempeñando desde su reapertura, convertido "en un verdadero impulso para el municipio".

Además, ha apuntado que "el primer reto fue rehabilitarlo y el segundo, contar con una programación cultural a la altura, y se ha conseguido", con una variada oferta que, en la actualidad, incluye cine de estreno de máximo nivel.