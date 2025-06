Ortega (CCOO) señala que la reducción de la jornada "es imparable" y no puede servir para boicotear la negociación

CIUDAD REAL, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, ha señalado en declaraciones a los medios que la reducción de la jornada es una prioridad sindical y una de las líneas de trabajo que se van a perfilar en el Consejo Regional del sindicato que este jueves se celebra en Alcázar de San Juan.

Ortega ha indicado que la tramitación de la reducción de la jornada laboral no puede ralentizarse y para ello ya se prevé un proceso creciente de movilizaciones, ha informado CCOO en nota de prensa.

El Consejo Regional de CCOO Castilla-La Mancha, máximo órgano de dirección entre congresos, ha comenzado guardando un minuto de silencio por la última víctima que se ha cobrado la violencia machista en Guadalajara.

Con la asistencia de más de 60 personas en representación de la Unión regional, las cinco uniones provinciales y las federaciones (Servicios a la Ciudadanía; Enseñanza; Servicios; Industria; Hábitat; Sanidad y Servicios Sociosanitarios y Pensionistas), tal y como ha explicado Ortega, "este órgano lo que persigue es poner en marcha las líneas claves de trabajo que ya se aprobaron en el Congreso regional celebrado el pasado mes de mayo, y que figuran en el informe de la secretaría general que es el que se debate".

Entrando en el contenido de dicho informe, que ha sido aprobado por unanimidad, Javier Ortega ha comenzado diciendo que "una de las cuestiones que se plantea en él es la preocupación por la deriva que está tomando la negociación en determinados sectores, en los que la patronal está provocando la parálisis de los convenios poniendo como excusa la reducción de la jornada laboral".

Al hilo de esto, ha subrayado que CCOO condena y exige que caiga todo el peso de la ley sobre los corruptos y sobre los corruptores, pero este escenario político en el que nos movemos no puede paralizar algo que es una demanda social capital, como es la reducción de la jornada de trabajo, y por lo tanto vamos a exigir que la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley se agilice y se lleve a las Cortes Generales cuanto antes".

En este sentido Ortega ha trasladado un mensaje de que la reducción de la jornada laboral es algo "imparable" y ha advertido a la patronal de que esto no se va a hacer a cambio de nada. "No se hace a cambio de salario, no se hace a cambio de complementos y no se hace a cambio de otros elementos que forman parte de los convenios o del contrato de trabajo".

LA VIVIENDA

El problema de la vivienda en general, y en particular en Castilla-La Mancha, ha centrado también una parte importante de las intervenciones en el Consejo Regional. A este respecto, se ha puesto de manifiesto que la vivienda ya no es un problema solo social, sino un problema económico de primer orden, ya que se están disputando porcentajes salariales en las negociaciones que nada tienen que ver con los incrementos de los precios de la vivienda.

El secretario regional ha indicado que el acceso a la vivienda forma parte "de manera indispensable" de los derechos de las personas trabajadoras, y ha señalado que se le va a proponer una hoja de ruta al Gobierno de Castilla-La Mancha para contrastar propuestas y plantear medidas que incidan de una manera clara y directa en la bajada del precio de la vivienda.

Se ha abordado también la siniestralidad laboral, denunciando las cifras absolutamente intolerables que se siguen registrando en Castilla La Mancha. Y a este respecto, desde CCOO se va a pedir a la Fiscalía especializada en materia de prevención de riesgos laborales que con carácter preventivo pueda intervenir en algunos escenarios.

Javier Ortega ha puesto como ejemplo el conflicto abierto en la empresa Vestas de Daimiel, señalando que "no se puede tolerar que algunas empresas reiteradamente incumplan, no ya las indicaciones de los comités de seguridad de salud, sino las de la misma inspección de trabajo.

Ante estas situaciones, queremos que los sindicatos podamos instar a la fiscalía para que adopte las medidas oportunas y de verdad se corrijan los incumplimientos porque no podemos consentir que empresas muy poderosas paguen sanciones a cambio de la salud y de la vida de las personas trabajadoras".

El Consejo Regional también ha aprobado una resolución condenando la violencia machista, incidiendo en que los crímenes no pueden entenderse como hechos aislados, sino como la expresión más extrema de un sistema patriarcal que reproduce desigualdades, violencias y agresiones hacia las mujeres. Además de exigir a las Administraciones que no escatimen recursos para la prevención, atención y protección, se hace hincapié en que la lucha contra las violencias hacia las mujeres debe ser una prioridad social, política y sindical.