Pablo Conchuela y Alfonso de las Heras ganan el primer premio del XXI Concurso de Albañilería de Guadalajara

GUADALAJARA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque de San Juan Bosco ha acogido este sábado el XXI Concurso de Albañilería 'Ciudad de Guadalajara', una cita consolidada en el calendario de las Ferias y Fiestas 2025, que ha reunido a profesionales del sector en una jornada de convivencia, destreza técnica y reconocimiento al valor de los oficios tradicionales.

Las cuadrillas participantes han afrontado el reto de construir una jardinera-bolardo con las iniciales 'GU', demostrando su habilidad, precisión y trabajo en equipo, en un proyecto con gran dificultad de ejecución que ha obligado a ampliar el horario de trabajo hasta las 15 horas. El certamen ha estado acompañado de un ambiente festivo, con actividades infantiles, hinchables y expositores dedicados a la construcción y el comercio, lo que ha convertido el parque en un punto de encuentro para familias, profesionales y vecinos.

El Primer Premio Paleta de Oro, dotado con 1.500 euros, ha sido entregado por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara (COAATIE), José Luis Gárgoles, a la cuadrilla número 4, formada por Pablo Conchuela Gracia y Alfonso de las Heras Ávila.

El Segundo Premio Paleta de Plata, con una dotación de 1.200 euros, ha sido entregado por el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Toquero, y la presidenta de la Delegación en Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM), Patricia García, a la cuadrilla número 1, integrada por Francisco José Tolito Martín y Juan Portero Ilesa.

El Tercer Premio Paleta de Bronce, dotado con 900 euros, ha sido entregado por el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Guadalajara (APEC), Félix Cuadrado Duque, y el concejal de Servicios Públicos Municipales, David García, a la cuadrilla número 3, compuesta por Juan Manuel de la Rosa Carozo y Paula Ortego Peiró, suegro y nuera, siendo la única albañil femenina, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En total han participado siete cuadrillas y las jardineras elaboradas serán reubicadas para ornamentar diferentes rincones de la ciudad.

La jornada ha concluido con una comida popular de migas con huevo, abierta a todos los asistentes y que ha contado con participación de diferentes peñas, como colofón a una actividad que combina tradición, formación y promoción del sector de la construcción.

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara se ha subrayado el valor de este certamen como ejemplo de colaboración institucional y como herramienta para visibilizar el trabajo de los profesionales que construyen ciudad cada día.

El concurso está organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara, junto al Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara (COAATIE), Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara (COACM-Guadalajara) y Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Guadalajara (APEC- Guadalajara), contando con la ayuda de patrocinadores entre las empresas del sector.