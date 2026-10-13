Pablo Milanés y la ciudad de Baracoa protagonizan las XVIII Jornadas por la Cultura Cubana en Albacete

Presentación de las XVIII Jornadas por la Cultura Cubana. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Amigos de Cuba de Albacete ha presentado este martes la XVIII Jornadas por la Cultura Cubana que se celebrarán del 16 al 20 de octubre. Una edición dedicada al cantante Pablo Milanés y a la ciudad de Baracoa que reunirá música, baile, literatura, una exposición gráfica y actividades infantiles en el Centro Comercial Imaginalia y el Centro Sociocultural José Oliva.

La presentación ha contado con la participación del presidente de la Asociación, Orlando González Madrigal; la concejala de Cultura, Elena Serrallé; el gerente del Centro Comercial Imaginalia, Miguel Muñoz; el cantante cubano Fidel Daniel Pantoja, que actuará en la gala del sábado, y Raquel y Sergio, bailarines de la compañía Los Guaracheros, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La programación se desarrollará del 16 al 20 de octubre en maginalia y el Centro Sociocultural José Oliva e incluirá una exposición gráfica, conciertos, presentaciones literarias, actividades infantiles y propuestas festivas.

El baile tendrá un protagonismo especial a través del XIV Master Dance de Bailes y Ritmos, que se celebrará el sábado 17 de octubre y ofrecerá talleres de salsa, afrocubano, rueda de casino, bachata, chachachá y timba.

La sesión de mañana comenzará a las 11.00 horas con un taller de salsa coreográfica impartido por David y María, de Albacete, que se prolongará hasta las 11.45 horas. A continuación, Dany Martínez, anunciado también como Dany Cuba y vinculado a Cuba y Valencia, dirigirá el taller de afrocubano, de 11.45 a 12.30 horas.

La actividad continuará con Orlando González, de Cuba y Albacete, que impartirá el taller de rueda de casino entre las 12.30 y las 13.10 horas.

Entre las 14.10 y las 17.00 horas se ha previsto un tiempo libre para comer acompañado de música variada. Los talleres de tarde se retomarán a las 17.15 horas con una sesión de pasitos de bachata a cargo de Ismael, de Albacete, que finalizará a las 18.00 horas.

Seguidamente, el profesor de baile y coreógrafo Franshesco Roca impartirá el taller de chachachá, de 18.00 a 18.45 horas, mientras que Mar Campos estará al frente del taller de timba, de 19.00 a 19.30 horas, ambos también de Albacete. El cartel del Master Dance anuncia, además, la participación de Anabel junto al resto de profesionales.

Ese mismo sábado, a las 20.30 horas, la plaza del Centro Comercial Imaginalia acogerá la Gala por el Día de la Cultura Cubana, con entrada libre y gratuita. La velada incluirá el homenaje a Coralia Rodríguez y las actuaciones de Los Guaracheros y de la Rueda de Casino Amigos de Cuba. La música llegará de la mano de los cantantes Fidel Daniel y Raiza Valladares y del grupo Latin Sound.

Durante la presentación, Serrallé ha destacado que "la vida cultural de Albacete crece cuando sus vecinos encuentran espacio para aportar, proponer y compartir aquello que conocen y aman", señalando que "nuestro compromiso es trabajar para que esas iniciativas lleguen al público y formen parte de una oferta cultural con amplitud, personalidad y capacidad para despertar nuevas inquietudes".

La concejala ha puesto en valor la continuidad de estas jornadas, afirmando que "dieciocho ediciones representan muchos años de dedicación y un esfuerzo sostenido para que la cultura cubana tenga una cita propia en Albacete".

En este sentido, ha agradecido a la Asociación Cultural Amigos de Cuba de Albacete, con su presidente y fundador, Orlando González Madrigal, al frente, el trabajo realizado para preparar esta nueva edición, señalando que "las asociaciones aportan conocimiento y una relación directa con el público que debemos valorar".

Sobre la dedicatoria de esta edición, la edil ha señalado que el recuerdo a Pablo Milanés y la atención a la ciudad de Baracoa permiten acercarse a distintas dimensiones de la cultura cubana, desde su legado musical hasta sus raíces y tradiciones.

También ha valorado el homenaje previsto a la actriz y narradora oral Coralia Rodríguez, afirmando que "reconocer a quienes han dedicado su trayectoria a la creación artística nos permite apreciar su trabajo y acercarlo a nuevos públicos".

Elena Serrallé ha concluido animando a los albaceteños a consultar la programación y sumarse a las actividades, destacando que "estas jornadas ofrecen distintas maneras de acercarse a la cultura cubana, desde escuchar un concierto hasta aprender unos pasos de baile o descubrir una propuesta literaria".