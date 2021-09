Pacientes con Covid persistente de C-LM reclaman el reconocimiento de la enfermedad y más fisios en la Sanidad Pública

ALBACETE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estefanía Callejas, albaceteña de 42 años de edad, era auxiliar de enfermería en una residencia de mayores cuando comenzó con síntomas leves a finales de marzo de 2020. A día de hoy, los brotes de neumonía, pericarditis y dolores musculares han hecho que 18 meses después no haya podido recuperar su vida laboral y social. Para ella, la nueva normalidad se ha convertido en visitas semanales al médico, encadenando bajas laborales hasta completar un año y medio sin trabajar.

Sufre Covid persistente, un diagnóstico que tardó meses en llegar y que, según ha explicado a Europa Press, al no estar reconocido por el Ministerio de Sanidad, no tiene plazos de incapacidad temporal acordes a la atención sanitaria que precisa.

Como ella, ya son 70 los pacientes de Castilla-La Mancha que lo sufren y que se han unido a la asociación 'Long Covid', de la que es portavoz en la región.

"Esto es una enfermedad de evolución desconocida, no sabemos si vamos a mejorar el mes que viene o si vamos a recaer. La Administración Pública da un plazo máximo de baja de 12 meses, ampliable otros seis más, cuando se acaba el plazo te obligan a incorporarte al trabajo en las condiciones en las que estes".

Un problema que se ve agravado por el colapso del sistema sanitario a consecuencia de la pandemia. "Si en ese tiempo de baja, además, no tienes atención sanitaria fluida, como nos ha pasado a nosotros y a otras enfermedades, no podemos recibir un tratamiento de rehabilitación acorde a lo que necesitamos. Si no tienes esa atención, de nada sirve estar 18 meses de baja, te pueden dar tres años, pero no te van a atender" lamentaba Callejas.

Por eso, desde el colectivo demandan investigación, pero, sobre todo, reconocimiento. "Necesitamos que se reconozca para que haya un código de identificación y se acuerden unos plazos de incapacidad temporal, no podemos seguir empalmando una baja con otra".

PACIENTES CON COVID PERSISTENTE INEXISTENTES PARA LA SANIDAD

Situación que se complica aún más para los pacientes que han pasado el Covid en casa y que no se han realizado ninguna PCR. "Hay gente que no está diagnosticada con Covid y, como en los informes médicos no aparece una PCR positiva, el Covid Persistente tampoco existe para ellos, no pueden justificarlo", ha explicado Estefanía, reiterando "la necesidad de que todos los partidos políticos apoyen el reconocimiento de la enfermedad".

Asimismo, de manera paralela y hasta que llegue ese reconocimiento, desde la asociación reclaman reforzar la rehabilitación y aumentar el servicio de fisioterapia en la Sanidad Pública.

"La rehabilitación es super importante, los post-covid sí que han optado a una unidad con una atención y un seguimiento específico, con rehabilitación física, neurocognitiva y respiratoria, y muchos se han recuperado favorablemente, nosotros no hemos tenido acceso a eso", ha señalado la portavoz, que ha destacado el "necesario" papel de estos profesionales para su recuperación.

"En el hospital usan la rehabilitación para un dedo roto y no, tienen que reforzar ese servicio en el sistema público y que sirva para todo, porque es muy importante. Yo llevo nueve meses con una inflamación en el pecho que, según dice mi médico, es muscular, sin embargo, a pesar de ser muscular me manda antiinflamatorios, relajantes y hasta antidepresivos, ¿no es mejor que me mandes a un fisio a ver si eso disminuye y ayuda a paliar el dolor en vez de que me infles a pastillas?".

MÁS APOYO POLÍTICO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Desde el colectivo esperan que, a raíz de la Proposición No de Ley presentada por Ciudadanos en las Cortes regionales, y a expensas de que el Ministerio "tome cartas en el asunto", la Junta escuche sus demandas.

"Hay comunidades autónomas que dicen que no pueden hacer más porque el Ministerio no se pronuncia y, mientras tanto, el país está parado", criticaba Estefanía, "tenemos que ver qué se puede hacer desde Castilla-La Mancha para, al menos, paliar los síntomas con fisios, terapeutas y psicólogos".

"Nuestra asociación es un punto de encuentro y de apoyo, hay personas que han perdido sus trabajos, familias con varios miembros con covid persistente, verdaderas situaciones dramáticas, aquí compartimos experiencias y nos damos ánimos, pero necesitamos que se haga más por parte de las administraciones" concluía Callejas.