PACMA se concentra el 4 de octubre para pedir medidas contra el 'matagatos del Valdepeñas', denunciado por maltrato

Captura del último vídeo subido en el perfil del José Luis Serrano Sánchez. - PACMA

CIUDAD REAL 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha convocado una concentración el próximo 4 de octubre, a las 12.00 horas, en la plaza de España del municipio de Valdepeñas, para exigir a las autoridades una respuesta contra el bautizado como 'matagatos de Valdepeñas', un vecino que se viralizó en redes sociales el pasado mes de agosto tras afirmar que había dado muerte a más de 50 gatos e insultar gravemente a las mujeres que cuidan las colonias felinas del municipio.

A pesar de haber realizado una entrevista en televisión mostrando un aparente arrepentimiento por sus palabras y acciones, el individuo habría vuelto a cargar contra el presidente del Partido Animalista PACMA, Javier Luna, en un nuevo vídeo colgado en sus redes sociales, donde le profiere numerosos insultos y asegura que no ha sido denunciado: algo que PACMA ha desmentido.

En nota de prensa, el partido recuerda que el hombre ya había sido denunciado por PACMA y otras entidades por presunto maltrato animal. En vídeos publicados en redes sociales afirmó haber matado a más de cuarenta gatos en su finca y haber atropellado a otros diez.

El Seprona abrió una investigación y PACMA amplió posteriormente su denuncia tras conocer nuevas publicaciones en las que aludía también a la captura y muerte de animales silvestres. Se trata de afirmaciones del propio denunciado que deben ser esclarecidas por las autoridades.

Según la información publicada, el vecino está al frente de una residencia canina y presta servicios de adiestramiento y alojamiento de gatos. En su último vídeo, aparece manipulando a uno de ellos, jactándose de que está recibiendo "más clientela que nunca".

Por ello, PACMA ha solicitado que se valore la adopción de medidas cautelares para proteger a los animales bajo su responsabilidad. Con esta concentración, PACMA reclama que se investiguen los insultos e injurias denunciados y que se actúe con diligencia tanto para proteger a las personas afectadas como para esclarecer los hechos relacionados con los animales. La formación política pide una respuesta contundente dentro del marco legal.