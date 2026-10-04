Pacma exige en Valdepeñas actuaciones urgentes contra el vecino "matagatos" - PACMA

CIUDAD REAL 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas se han concentrado este domingo en la plaza Mayor de Valdepeñas en la convocatoria del Partido Animalista Pacma para exigir una respuesta urgente de las autoridades ante el caso de José Luis Serrano, vecino bautizado como "el matagatos de Valdepeñas" y denunciado por presunto maltrato animal después de afirmar en un vídeo haber matado a 40 gatos.

La formación política valora el éxito de la convocatoria como una muestra del rechazo ciudadano a las conductas denunciadas y de la preocupación por la seguridad de los animales y de las personas que los protegen en el municipio, que reportan graves amenazas e insultos sexistas a través de redes sociales, ha informado Pacma en nota de prensa.

El Partido Animalista considera "de riesgo extremo" la combinación de las declaraciones del denunciado sobre la muerte de gatos, los ataques denigrantes dirigidos a gestoras de colonias felinas y su tenencia de una residencia canina y felina, la cual continúa abierta a pesar de las denuncias.

A juicio de la formación política, estas conductas requieren una evaluación urgente de la peligrosidad y de la necesidad de adoptar medidas cautelares para proteger tanto a las personas afectadas como a los animales que se encuentren bajo su responsabilidad.

UNA DEMANDA DE RESPUESTAS QUE LLEGA A LAS INSTITUCIONES

Además de la concentración de este domingo, PACMA también ha dirigido peticiones de actuación al Ayuntamiento de Valdepeñas, con el que se reunió, a la Guardia Civil, al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Igualdad ante los insultos y comentarios sexistas denunciados contra las cuidadoras de colonias felinas.

Tras la concentración, la formación política insiste en que la preocupación expresada en la plaza debe traducirse en actuaciones por parte de las autoridades competentes.

Reclama que se evalúen las medidas cautelares solicitadas, incluida la protección de los animales bajo responsabilidad del denunciado y la posible suspensión de su actividad profesional relacionada con animales, cuando proceda.

Para PACMA, la movilización de este domingo refuerza la urgencia de una respuesta institucional que atienda el riesgo denunciado y garantice que las gestoras puedan desarrollar su labor con seguridad.