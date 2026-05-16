Paco Núñez critica la "gravísima situación" de la Sanidad de C-LM por la "nefasta gestión" del Ejecutivo autonómico

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha visitado la caseta de su formación en las Ferias de San Isidro de Talavera de la Reina. - PP C-LM

TOLEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha alertado de la "gravísima situación" que atraviesa la sanidad pública regional debido a la "nefasta gestión" del Gobierno de Emiliano García-Page tras once años al frente de la Junta.

Así lo ha afirmado durante su visita a la Feria de San Isidro en Talavera de la Reina, donde Núñez ha felicitado al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, y a todo el equipo municipal "por el extraordinario trabajo realizado para que una vez más la Feria de San Isidro convierta a Talavera en el epicentro de la actividad social, económica y festiva de toda la comarca".

"El ambiente, la alegría y el dinamismo que vive hoy Talavera demuestran el enorme potencial de esta ciudad y de su feria, que atrae cada año a miles de visitantes y genera convivencia, actividad y oportunidades", ha destacado.

El presidente regional del PP ha lamentado que, en pleno fin de semana festivo y con la ciudad llena de visitantes, "los ciudadanos estén sufriendo un auténtico caos en la gestión sanitaria".

Núñez ha denunciado que el Hospital de Talavera y numerosos centros sanitarios de la comarca atraviesan "serias dificultades" para poder prestar atención sanitaria debido a la falta de profesionales y a la ausencia de planificación por parte del Ejecutivo autonómico.

"El PSOE lleva ya once años gobernando Castilla-La Mancha y no puede seguir escondiendo su responsabilidad detrás de excusas, cortinas de humo o confusión. La realidad es evidente, la sanidad pública está peor gestionada que nunca", ha afirmado.

En este sentido, ha criticado el aumento de las listas de espera, la situación "límite" de la Atención Primaria y el retraso en la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

"Han tardado once años en firmar un acuerdo para recuperar la carrera profesional y, además, anuncian que no la abonarán hasta prácticamente las puertas de unas elecciones. Eso demuestra la falta de compromiso real con los sanitarios", ha señalado Núñez.

El presidente regional del PP ha insistido en que "hasta que no haya un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha no habrá una mejora real de la sanidad pública", defendiendo la necesidad de poner en marcha un plan de choque para reducir listas de espera, reforzar la Atención Primaria y mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

"La situación es tremendamente delicada y preocupa muchísimo a los ciudadanos, ya que lo que estamos viviendo este fin de semana en Talavera es la consecuencia directa de once años de mala gestión sanitaria por parte del Gobierno de Page", ha concluido.