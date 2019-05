La 'Paconeta plus' de Núñez y la caravana de Román se encuentran en Guadalajara y ambos se fotografían con periodistas

Publicado 18/05/2019 21:52:58 CET

GUADALAJARA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El autobús en el que los medios de comunicación siguen la campaña del candidato 'popular' a la Presidencia de la Junta, Paco Núñez, conocida como la 'Paconeta plus', y la caravana en la que está haciendo su campaña municipal el candidato a la Alcaldía de Guadalajara, Antonio Román, se han unido en el aparcamiento del Hotel Tryp de la ciudad guadalajareña, coincidencia que han aprovechado ambos candidatos y los periodistas para hacerse una foto de familia con ambos vehículos como fondo de la imagen.

El encuentro entre estos dos curiosos vehículos se ha producido con motivo de la celebración en este hotel de un acto electoral en el que han participado ambos candidatos junto a la presidenta provincial del partido y cabeza de lista a las Cortes regionales, Ana Guarinos, y el número tres a las elecciones europeas, Antonio López-Istúriz.

A la salida de este mitin de campaña, Román y Núñez no han podido resistirse a inmortalizar el momento y han pedido a los periodistas que han seguido el acto que les acompañaran en las fotos junto a la 'Paconeta plus' y la caravana de Román que, según él mismo ha reconocido, aún no tiene nombre.

Además, en esta foto de familia se ha producido otra de las anécdotas de la campaña, ya que se ha producido un segundo encuentro entre el propio Antonio Román y la periodista de la Cadena Ser, Cristina López Huerta, que tras sufrir una caída el pasado domingo en la romería de Barbatona fue atendida por el primer edil alcarreño, médico de profesión.

Así, Román se ha interesado por el estado de la que fue su paciente en Barbatona que, afortunadamente, no sufrió consecuencias graves por el percance.