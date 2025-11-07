El Pacto Social por el Ferrocarril de Albacete pide la reapertura de las estaciones de pueblos y más trenes regionales

ALBACETE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones, sindicatos e instituciones que forman el Pacto Social por el Ferrocarril de Albacete se han reunido por primera vez este viernes en el Teatro Circo de la ciudad para constituir un manifiesto en el que reclaman medidas para mejorar la conectividad de la provincia tales como la reapertura de las estaciones de Tobarra, Pozo Cañada o Chinchilla o el establecimiento de los trenes regionales que unen la capital de la provincia con Almansa.

La portavoz de Comisiones Obreras, Camen Juste, ha concretado que en la reunión previa a la rueda de prensa han creado un espacio de trabajo con varios ayuntamientos, la Diputación de Albacete y la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) en la que se han consensuado dichas peticiones y a las que se suman las de mantener la operatividad del tren de Hellín, las reivindicaciones de Almansa para que el tren Torre del Oro Barcelona-Cádiz y las conexiones ferroviarias con Albacete, Valencia y Alicante se mantengan.

"Esta plataforma aboga por un ferrocarril público, social y sostenible y por eso no sólo apuesta por el tren como medio de conexión si no también como de cohesión, por eso también apostamos por la alta velocidad", ha explicado Juste, quien ha asegurado que más consistorios y asociaciones se unirán en los próximos días a la plataforma.

El secretario general de UGT de Albacete, Francisco Javier González, ha valorado que la reunión "ha puesto en marcha una sinergia de esfuerzos institucionales y sociales para defender un sector ferroviario que consideramos necesario y que es esencial para el desarrollo socioeconómico y vertebrador de nuestra provincia".

El líder de UGT ha recordado que "desde hace muchos años defendemos la reapertura de la línea Chinchilla-Cartagena y la defensa de nuevas infraestructuras para aprovechar la situación estratégica de comunicaciones" de Albacete.

El presidente de FEDA, Artemio Pérez, se ha sumado a las reivindicaciones y ha asegurado que promoverá la mejora de conexiones de la provincia, la cuál ha recordado que ya defendió frente a los intereses de Ciudad Real, Toledo y Guadalajara, zonas que prefieren priorizar el corredor de Algeciras-Francia frente al corredor del Mediterráneo.

Este último, Pérez ha valorado que "beneficiaría mucho a la comarca de Caudete y Almansa" y ha remarcado que "ahora mismo lo más importante es la conexión Chinchilla-Cartagena a través de Hellín", el que ha proyectado que "podría ser un apoyo decisivo" para aprovechar la "situación privilegiada" de Albacete como paso de rutas comerciales y transporte.