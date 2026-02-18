Padilla: "Da igual lo que diga Núñez a partir de ahora porque cuando le llame Tellado, volverá a traicionar a quien sea"

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comparecido en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado este miércoles que "da igual" lo que diga el presidente del PP en la región, Paco Núñez, a partir de ahora en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de la región porque, según ha augurado, cuando le llame el secretario general del PP, Miguel Tellado, "volverá a traicionar a quien sea".

Así ha reaccionado Padilla después de que el PP retara al PSOE a retirar sus enmiendas la reforma del Estatuto y el PSOE aceptará el órdago y un día después de que el propio Núñez anunciara un nuevo proceso de contacto con la sociedad civil, del que saldrá un programa de medidas concretas "con el que gobernar dentro de un año" con las ideas que aporten las entidades de la región.

En relación al Estatuto, Padilla considera que nuevamente el Partido Socialista "vuelve a ser muy coherente con su palabra dada". Además, ha recordado que los dos grupos parlamentarios acordaron un documento que se firmó y que se presentó "con orgullo", no solo en las Cortes de Castilla-La Mancha, sino también en el Congreso.

Lo que plantea el PSOE --ha dicho la portavoz-- es retirar las enmiendas y volver al texto original que salió de las Cortes de Castilla-La Mancha con el fin de "quedar empate" y para que "no haya ningún problema", a pesar --ha advertido- de que las enmiendas presentadas por el PSOE "estaban también pactadas" con el PP.

Sin embargo, ha lamentado Padilla, "lo que plantea el señor Núñez es tratar de parchear la traición y el ninguneo al que ha sido sometido por parte de su partido a nivel nacional".

Asimismo, Padilla ha querido hacer hincapié en que "se ha demostrado que, efectivamente, se impuso por parte de Génova el cambiar la voluntad de lo que se había acordado aquí en Castilla-La Mancha".

"Lo que puede decir Paco Núñez a partir de ahora tiene poca importancia. Puede decir que quiere reconectar, puede decir que quiere volver a hablar, pero dará igual lo que hable, lo que diga o lo que prometa, porque cuando le llame Tellado volverá a traicionar a quien sea", ha vaticinado.

"A PAGE LE BLINDAN LOS CIUDADANOS"

También ha respondido a la secretaria general del PP, Carolina Agudo, quien en una entrevista en ENCLM aseguraba que la enmienda de los 'populares' en torno al número de diputados ha sido "por los bulos de Vox y porque el PSOE quiere blindar a Page".

"A Page le blindan los ciudadanos con las mayorías absolutas que le dan. No se puede blindar en un estatuto y hacer esa afirmación es tratar de engañar a la gente", ha enfatizado la portavoz gubernamental.

Dicho esto, ha criticado que los 'populares' modificaron cuando gobernaron en la región la ley electoral de forma unilateral y, sin embargo, "les salió el tiro por la culata", ya que "con esa misma ley que ellos hicieron una medida, Page lleva ya tres mandatos".