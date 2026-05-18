Page advierte de que los ciudadanos están mandando un mensaje "claro" pero el destinatario "no lo quiere entender"

El presidente regional, Emiliano García-Page, visita Letur - PIEDAD LOPEZ/JCCM

ALBACETE, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado este lunes los resultados de las elecciones andaluzas y ha advertido de que los ciudadanos están mandando un mensaje "muy claro y nítido", pero el "destinatario" --en relación a Ferraz-- "no lo quiere entender o mira para otro lado", ha criticado.

En declaraciones a los medios en Letur, donde ha inaugurado una escuela infantil, el presidente socialista ha apuntado que "no faltarán relatores y no faltarán guionistas posibilistas". "Seguramente algunos están pensando que como podía haber sido peor, pues la próxima encuesta del CIS ya nos dará mayoría absoluta en España. Eso probablemente terminará pasando", ha apuntado.

Dicho esto, García-Page ha afirmado que él tiene "una opinión personal" que "no tiene por qué compartir nadie" y es que desde que en el año 2023 se formó gobierno "al precio de pactar con la extrema derecha independentista" y "al precio insufrible de la igualdad", los ciudadanos "están hablando elección tras elección y están mandando un mensaje muy claro y muy nítido".

Pero "es evidente", ha lamentado, que "ese mensaje cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez".

De este modo, ha hecho alusión al planteamiento que está creciendo en muchos rincones de España --de izquierdas y pegado al terreno--, "un planteamiento" que, según ha avisado, "ataca de raíz el pacto con la extrema derecha independentista catalana, defiende la igualdad y está en contra, por supuesto, no solo de la independencia, sino de los beneficios y privilegios fiscales".

"El mensaje de los ciudadanos hay que leerlo", ha aconsejado el presidente castellanomanchego, que ha querido aprovechar sus palabras para mandar "un mensaje de solidaridad y de apoyo a todos los compañeros y compañeras de Andalucía". "A pesar del resultado de ayer, Andalucía y el PSOE de Andalucía es nuestra principal seña de identidad como socialistas en España y lo va a volver a ser sin duda de ningún tipo".

"Como sin duda de ningún tipo mucha gente se reencontrará con el proyecto que representaba la socialdemocracia que realmente cambió España, de arriba a abajo", se ha mostrado confiado García-Page.

PIDE "EMPATÍA" A FERRAZ Y MONCLOA

Ha dicho desconocer qué análisis harán en Ferraz y qué análisis harán en Moncloa, pero lo que sí sabe García-Page es que "los compañeros de los ayuntamientos y de los territorios merecen empatía". "No dudo de que en Madrid les duelen los resultados en los ayuntamientos y en los territorios, pero no tengo claro que lo demuestren".

"Me gustaría realmente sentir que hay dolor por el resultado en los territorios, porque si el objetivo es mirar para otro lado en espera de que vuelva a sonar la flauta, la flauta de Puigdemont al precio de que todos los emisarios del mensaje vayan cayendo, evidentemente el destinatario seguirá con los planes".

Preguntado sobre qué tiene que cambiar en el PSOE para volver a ser el PSOE de antes, García-Page ha manifestado que él no es quien para dar lecciones, pero tiene "muy claro cómo era el PSOE de antes" y "por qué sintonizábamos con grandes mayorías".

"Yo no voy a celebrar que un partido no haya alcanzado la mayoría absoluta, un partido que nos dobla en resultados. No lo voy a celebrar bajo ningún concepto. Yo creo que lo que hay que estar es con la cantidad de compañeros y compañeras que además tienen elecciones dentro de un año, si es que terminan queriendo ser candidatos, y no quieren ser nuevos emisarios de un mensaje que no va dirigido para ellos".

