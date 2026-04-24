Page amaga con "contar con detalle" el Comité Federal de 2016 tras los vídeos publicados: "Intento de pucherazo cutre"

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page, en una imagen de archivo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, se ha pronunciado al respecto de los vídeos publicados por The Objective filmados durante el Comité Federal del partido en 2016, asegurando que fue el "peor día" de su vida, en el que lo que se pudo presenciar fue "el intento de un pucherazo cutre".

A preguntas de los medios desde Azuqueca de Henares, ha dicho que ve esos vídeos con "pavor", algo que no le desea "a nadie".

Las imágenes muestran cómo se "tocó con los dedos el colapso del Partido Socialista", un momento en el que "muchos, con opiniones distintas" acabaron "abrazados para que no cayera el PSOE, para que no se viniera abajo".

"Los vídeos, si ponen algo de manifiesto, es que el caos tenía unos gestores, que hay quien buscaba que esas reuniones terminaran como terminaron", ha indicado.

En este punto, ha asegurado que se va a explicar "con detalle" lo que ocurrió. "Yo, particularmente, me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y todo lo que sentí en ese momento. Lo voy a hacer con mucho detalle cuando tenga más tiempo para redactarlo, pero lo voy a hacer".

Como "resumen", asegura que ese día se dio cuanta "de lo que le caería a España si prosperaban algunas tesis". "Lamentablemente, de aquellos polvos, estos lodos".

"Fue bochornoso, se intentó que mucha gente no pudiera votar, un trampantojo democrático, en definitiva, un pucherazo. Afortunadamente, la situación fue tan esperpéntica que se tuvo que parar la votación. Pero es enormemente doloroso", ha rematado.