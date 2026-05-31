Page anuncia que el hueco del antiguo hospital de Cuenca irá a vivienda, archivo histórico o salud mental

El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, preside el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha que se celebra en el Teatro Auditorio ‘José Luis Perales’ de Cuenca. - JCCM

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que los terrenos del antiguo hospital de Cuenca, recientemente clausurado tras su mudanza y ubicados en la avenida de los Alfares, se dedicarán a varios usos, desde vivienda hasta salud mental pasando por el Archivo Histórico Provincial.

Así lo ha dicho en el acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha desde la propia ciudad de Cuenca, donde ha arrancado su discurso asegurando que ya está ultimado el acuerdo con la propietaria de los terrenos, la Tesorería de la Seguridad Social.

"Tenemos ultimado un acuerdo con la Tesorería y con el Ministerio de Vivienda de forma que podamos dar un enfoque maravilloso a lo que fue el hospital, una zona clave de la ciudad", ha dicho.

Así, la intención es "presentar un proyecto que va a ser enormemente ambicioso, con cientos de viviendas, con el archivo histórico provincial, el centro base, unidades para la salud mental, en definitiva, que la zona siga teniendo vida y la tenga para lo que nos importa, que es la gente de Cuenca".