Page anuncia la segunda matrícula gratis en la UCLM para los alumnos con matrícula de honor en segundo de Bachillerato

Fábrica de Armas de Toledo - UCLM

ALBACETE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles la segunda matrícula gratis en la UCLM para los alumnos con matrícula de honor en segundo de Bachillerato.

Durante la inauguración del nuevo Airbus Digital Campus, en la ciudad de Albacete, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha querido sacar pecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, una universidad que "va a pulmón", porque "es pública" y "la queremos preservar".

Aunque "había muchas dudas" en su momento, ha admitido García-Page, la UCLM está "en franca expansión". "Tiene mucho alma", ha subrayado el presidente autonómico, quien ha presumido de que en la Universidad regional "nadie se queda sin poder estudiar por culpa del bolsillo de sus padres".

Dicho esto, ha asegurado que, además, se quiere "favorecer y mucho la excelencia". "Ahora se está perdiendo mucho la cultura del esfuerzo en este país, pero lo cierto y verdad es que yo creo que la universidad combina perfectamente ese alma social, muy universal, con una apuesta avanzada de prestigio".

Y por eso, ha dicho García-Page, el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a plantear apostar también por dar la matrícula gratuita el segundo año, --el primero ya lo es en toda la UCLM--, a quienes obtienen matrícula de honor y premio extraordinario de educación.

"No es que sean muchos, ojalá y fueran muchísimos, pero lo cierto y verdad es que nos interesa a nosotros más que a nadie retener el talento, nos interesa por encima de todo", ha abundado.