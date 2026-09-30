Page avanza un acuerdo con organizaciones agrarias de C-LM para compatibilizar la cosecha con la prevención de incendios

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Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: miércoles, 30 septiembre 2026 12:14
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TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este miércoles un acuerdo entre su Gobierno y las organizaciones agrarias de la Comunidad Autónoma con el fin de compatibilizar los trabajos de cosecha con la prevención de incendios forestales.

"Acabamos de llegar a un acuerdo con las organizaciones agrarias para que las condiciones que tengamos de prevención de incendios sean lo más compatibles posible con los trabajos de cosecha, que también reclaman todos los sectores", ha señalado durante su intervención en la inauguración del II Congreso de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha.

García-Page ha apuntado que su Gobierno no cree que los agricultores sean culpables de los incendios aunque ha añadido que "es evidente" que, en momentos de alto riesgo de incendios forestales, "hay muchos problemas que hay que intentar minimizar".

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