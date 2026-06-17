Page carga contra "discursos negacionistas" de algunos argumentos a favor del trasvase y anima a "combatirlos"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado contra "discursos negacionistas" que se esgrimen "para justificar lo injustificable como es el trasvase".

Durante su intervención en la gala de los Premios Regionales del Medio Ambiente, el mandatario autonómico ha lamentado que "haya gente en esta tierra que para defender lo indefendible termine diciendo que es una desgracia que el Tajo acabe en el Atlántico", en referencia a "algunos dirigentes políticos, incluso aquí en Castilla-La Mancha".

En este sentido, el presidente castellanomanchego ha recordado que el cauce del río suministra a Toledo, Talavera o Extremadura. "Se dicen muchas tonterías", ha subrayado.

Además, García-Page ha recordado "las sentencias que llevamos ganadas en el Supremo" sobre los cauces ecológicos, reiterando la reclamación de que se traduzcan en unas nuevas reglas de explotación que incluyan el sentido de los dictámenes del Tribunal. "Ya está tardando el Gobierno de España en aplicarlas", ha señalado.

"Los que están incumpliendo las sentencias es el propio Ministerio y es una cosa verdaderamente lamentable, lamentable", ha añadido en este sentido.