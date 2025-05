Page celebra las mejoras para deshacer la "hipoteca lacerante" del trasvase: "La meta ya no es tan quimérica"

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado este jueves los avances logrados esta semana en la "pelea histórica" en torno al trasvase Tajo-Segura y el objetivo de deshacerse de la "hipoteca lacerante" que supone, convencido de que "la meta ya no es tan quimérica".

En declaraciones a los medios durante su asistencia a la Romería del Valle de Toledo, García-Page ha asegurado que ya se empieza "a ver la luz al final del túnel" y que el fin del trasvase "ya no es un sueño imposible, es realmente algo que se va abriendo pasos".

A su juicio, eso es algo que debería haber ocurrido "hace ya mucho tiempo, si no hubiera mediado el interés estrictamente electoral, si no hubiera mediado el interés a veces de mercado, si no se hubiera considerado el agua como básicamente lo que es, no como instrumento de vida sino como un mercado a veces muy abierto a la especulación".

Ha llamado, no obstante, al "consenso global" en torno al Plan Hidrológico y "a que se cumplan coherentemente las resoluciones judiciales, ni más ni menos que cinco del Tribunal Supremo y también las normativas europeas y españolas para la sostenibilidad" pues "nos gustaría ir todavía más deprisa", aunque ha incidido en que "empezamos a ver el final del túnel y empezamos a ver luz al final del túnel".

Dicho esto, ha renovado su compromiso "para ayudar a que no falte agua, sobre todo para beber, en toda España, también el Levante, y para que se puedan atender realmente todas las necesidades, incluso también las agrarias", pero en este caso recordando que el trasvase, ya desde su concepción, "falseaba la realidad".

Aunque el presidente autonómico ha reconocido que el río "hoy excepcionalmente tiene mucho más agua del que ha sido su costumbre", ha destacado que "con el paso del tiempo volveremos a tener un río que es el más largo de la península, pero no es ni con mucho el más caudaloso en su tránsito medio" y que recupera su caudal a partir de la Sierra de Gredos.

Finalmente, García-Page ha reconocido que los avances que se están consiguiendo "han sido consecuencia de muchas cosas", entre ellas de un "importante" Pacto Regional por el Agua, en el que unos "están a regañadientes" y seguramente otros "con la boca pequeña", diciendo "una cosa aquí y otra en Madrid".

En cualquier caso, ha subrayado que este es "el momento de que podamos celebrar que lo que hemos dicho siempre en Toledo, en Sacedón, en Albacete, en todos los pueblos afectados por el trasvase Tajo-Segura, lo que hemos dicho siempre, sea donde sea, también en Madrid, en las mesas de los ministerios, frente al Tribunal Supremo, en la Unión Europea, en Bruselas" ha sido "lo mismo".